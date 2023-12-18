Люди можуть облетіти всю галактику: скільки разів Сонце оберталося навколо центру Чумацького Шляху

Насправді відповідь на це запитання не така проста, як може здатися. Але ми беремо активну участь у неймовірній подорожі.

Найцікавіше, що люди, які живуть на Землі, разом із Сонячною системою також облітають центр Чумацького Шляху, де розташована надмасивна чорна діра. Тобто люди навіть зараз здійснюють дві подорожі одночасно: навколо Сонця і разом із Сонцем навколо центру галактики. Насправді вся наша галактика обертається навколо гігантської чорної діри. Сонце обертається навколо центру Чумацького Шляху разом з усією Сонячною системою вже 4,6 млрд років. Але скільки разів наша зірка здійснила таку подорож за все своє життя? Насправді відповідь на це питання не така проста, як може здатися, пише Live Science.

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Якщо порівнювати орбіти планет Сонячної системи, за якими вони обертаються навколо Сонця, з рухом нашої зірки навколо центру Чумацького шляху, то орбіта Сонця набагато довша і не така стабільна. Тому вченим досить складно сказати точно, скільки разів за все своє життя наша зірка зробила обертів навколо центральної чорної діри в нашій галактиці.

Наразі відомо, що Сонце, як і вся Сонячна система, обертається навколо галактичного центру зі швидкістю приблизно 720 тисяч км/год. Хоча ця швидкість здається приголомшливою, але в Чумацькому Шляху існують зірки, які переміщаються з ще більш грандіозною швидкістю — 8,2 млн км/год.

Наразі відомо, що Сонце, як і вся Сонячна система, обертається навколо галактичного центру зі швидкістю приблизно 720 тисяч км/год. Фото: Live Science

Якщо враховувати нинішню швидкість руху Сонця, то один оберт навколо центру галактики наша зірка робить за приблизно 230 млн років. Тобто всю галактику Сонце пролітає один раз за період часу, що більший, ніж тривалість існування динозаврів на Землі. Також це період часу, який у понад 750 разів більший, ніж існують сучасні люди.

З огляду на той факт, що Сонце з'явилося 4,6 млрд років тому, а Земля — 4,5 млрд років тому, то, якщо рух нашої зірки по галактиці залишався стабільним увесь цей час, отже, Сонце зробило приблизно 20 повних обертів навколо центру Чумацького Шляху. Уся Сонячна система і Земля зокрема брали участь у 98% таких подорожей галактикою.

З огляду на той факт, що Сонце з'явилося 4,6 млрд років тому, а Земля — 4,5 млрд років тому, то, якщо рух нашої зірки по галактиці залишався стабільним увесь цей час, отже, Сонце зробило приблизно 20 повних обертів навколо центру Чумацького Шляху. Уся Сонячна система і Земля зокрема брали участь у 98% таких подорожей по галактиці Фото: ESA

Але вчені вважають, що орбіта Сонця не була постійною і незмінною протягом усього життя зірки. Тобто, найімовірніше, орбіта, якою Сонце обертається навколо галактичного центру, сильно змінилася з моменту появи нашої зірки.

За словами Віктора Дебаттіста з Університету Центрального Ланкашира, Велика Британія, існує ймовірність того, що насправді Сонце з'явилося в тому регіоні космосу, де воно перебуває зараз. Можливо, наша зірка з'явилася набагато ближче до центру галактики.

Існує ймовірність того, що насправді Сонце з'явилося в тому регіоні космосу, де воно перебуває зараз. Можливо, наша зірка з'явилася набагато ближче до центру галактики Фото: NASA

Як показують дослідження хімічного складу Сонця, зірка могла з'явитися з газової хмари на відстані приблизно 16 300 світлових років від центру Чумацького Шляху. Зараз же Сонце, як і вся Сонячна система, перебуває на відстані приблизно 26 100 світлових років. Насправді в цьому немає нічого незвичайного, адже астрономи знають про те, що зірки можуть переміщатися по галактиці та змінювати своє місце розташування щодо її центру.

За словами Дебаттіста, можливо, коли Сонце тільки з'явилося, то один оборот навколо центру галактики воно здійснювало приблизно за 125 млн років. У міру свого віддалення від центру Чумацького Шляху орбітальний період нашої зірки збільшувався. Можливо, щоб досягти того місця космосу, де знаходиться Сонце, зірці знадобилося кілька мільярдів років. Тобто Сонце, ймовірно, здійснило щонайменше у 2 рази більше подорожей по галактиці, ніж показують поточні оцінки. Але дати точну відповідь на питання, скільки разів облетіло Сонце всю галактику, складно.

Виходячи з цієї теорії, вся Сонячна система разом із Землею також переміщалася, адже всі планети та інші об'єкти утримувала гравітація Сонця. Але сучасні люди, які, як вважається, з'явилися на Землі від 300 тисяч до 1 млн років тому, все-таки здійснювали подорож галактикою разом із нашою планетою вже по сучасній орбіті Сонця.

Хоча наша зірка здається має стабільну орбіту, є ймовірність того, що Сонце ще не завершило повністю свого переміщення вдалину від центру Чумацького Шляху. Тож, можливо, у майбутньому Сонце і вся Сонячна система полетять далі, а отже орбітальний період нашої зірки ще збільшитися, вважає Дебаттіста.

Як же писав Фокус, за допомогою космічного телескопа Хаббл астрономи отримали унікальну фотографію. На ній видно, як кілька галактик вишикувалися в одну лінію і це схоже на так званий "парад планет".