Земля "відтанцювала" половину свого шляху навколо Сонця: скільки подорожей вона здійснила за життя

Дослідники порахували, скільки подорожей навколо світила здійснила кожна з 8 планет Сонячної системи за останні 4,6 мільярда років.

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Стоячи на поверхні Землі, легко забути, що наша планета перебуває в постійному русі — мчить навколо Сонця зі швидкістю понад 107 800 км/год. При цьому ще легше забути про інші 7 планет Сонячної системи, які також обертаються навколо нашої зірки з неймовірною швидкістю, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені порахували, скільки разів 8 планет Сонячної системи здійснили оборот навколо світила за останні 4,6 мільярда років. Це завдання може здатися неймовірно складним, однак, за словами астронома з Астрофізичної лабораторії Бордо у Франції та експерта з планетарних систем Шона Реймонда, орбіти планет залишалися практично незмінними протягом більшої частини свого існування, а тому знадобиться лише трохи базової математики.

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Відомо, що Сонячна система утворилася близько 4,6 мільярда років тому, коли Сонце почало формуватися з хмари пилу. Близько 4,59 мільярда років тому народилися планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, а наша планета, разом із Меркурієм, Венерою і Марсом утворилися близько 4,5 мільярда років тому.

За словами Реймонда, коли планети зароджувалися в Сонячній системі, їхні орбіти не були такими, як сьогодні. Знадобилося близько 100 мільйонів років, щоб орбіти планет стали послідовними й стабільними. Відтоді вони не змінювалися: фактично 98-99% часу існування Сонячної системи орбіти планет залишалися стабільними, а тому вчені використовували поточну орбітальну динаміку планет, щоб порахувати, скільки обертів навколо Сонця вони зробили за все своє життя.

Наприклад, якщо говорити про Землю, наша планета здійснює оборот навколо Сонця за рік, а її вік становить 4,5 мільярда років. Виходячи з цих даних, Земля за весь час свого існування здійснила 4,5 мільярда подорожей навколо світила. Однак з іншими планетами все не так просто.

Наприклад, Меркурію потрібно всього 88 днів, щоб зробити один оберт навколо Сонця. У результаті за останні 4,5 мільярда років він здійснив близько 18,7 мільярда обертів навколо Сонця. Водночас Нептуну потрібно близько 60 190 днів, щоб обігнути світило, а тому за всю свою історію він зробив це 27,9 мільйона разів.

Ось повний список планет і загальна кількість обертань навколо Сонця:

Меркурій — 18,7 млрд;

Венера — 7,3 млрд;

Земля — 4,5 млрд;

Марс — 2,4 млрд;

Юпітер — 386,9 млн;

Сатурн — 155,8 млн;

Уран — 54,6 млн;

Нептун — 27,9 млн.

Ці цифри виглядають напрочуд дивовижними, проте більшість планет, ймовірно, можуть подвоїти кількість своїх обертів навколо Сонця за життя, що залишилося.

Дослідники вважають, що приблизно через 4,5 мільярда років Сонце роздується і перетвориться на червоного карлика, який знищить Меркурій, Венеру і Землю. Інші планети, ймовірно, протримаються довше, якщо не згорять, проте їхні орбіти сильно зміняться.

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