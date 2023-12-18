Сліди давньої битви: знайдений студентом кинджал розкрив подію віком 2 тисячі років (фото)

Завдяки знахідці пошуківця, науці стало відомо про масштабне місце битви між римськими військами та ретами у Швейцарії. Виявлений за допомогою металошукача кинджал привів до відкриття.

У 2019 році студент-стоматолог і археолог-любитель Лукас Шмід натрапив на дивовижну історичну пам'ятку в суворому швейцарському регіоні Граубюнден. Він знайшов 2000-річний кинджал зі срібла та латуні, вирішальний пазл в історії забутої сутички між Римською імперією та місцевими племенами, пише Arkeonews.

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Ця знахідка дала поштовх до ретельного дослідження місцевості, відкривши скарбницю стародавніх військових реліквій. Цьогоріч команда науковців та студентів за підтримки університетів Базеля та Цюріха ретельно склала карту поля битви, на якому відбулася зустріч між Римською імперією та племенем ретів.

Це місце, поблизу ущелини Крап-Сес у кантоні Граубюнден, тепер визнане як місце останньої битви племені ретів із завойовними римськими військами близько 15 року до н. е.

Знайдений кинджал до і після реставрації Фото: Archaeological Service Graubünden

Під час розкопок, проведених Археологічною службою Граубюндена у співпраці з Базельським університетом, виявили безліч артефактів — наконечники списів, свинцеві рогатки, брошки, фрагменти щитів, монети і цвяхи римських солдатів. Ці залишки свідчать про інтенсивність конфлікту, що розгорнувся на вершині пагорба.

Протягом багатьох років Швейцарія була всіяна залишками римського впливу — елегантними колонами, віллами та амфітеатрами. Проте досі на швейцарській землі не знаходили та не дослідили жодного місця битви. Це нещодавно відкрите місце битви представляє момент в історії, коли римський загін зіткнувся з 500-1 000 місцевих бійців, що ознаменувало перехід регіону під владу римлян.

Пітер-Ендрю Шварц, археолог з Базельського університету, поділився думками про нещодавні знахідки. Він згадав про знахідку римської монети, викарбуваної між 29 і 26 роками до н. е., у часи правління імператора Августа.

Римляни, розпочавши свої завоювання в третьому столітті до нашої ери, поступово взяли під контроль південний Тічино і долину Рони протягом наступних сімдесяти п'яти років. Західна Швейцарія стала свідком заснування колоній у міру розширення римського панування. Однак їхній вплив на Альпи зберігався, і вони неодноразово здійснювали походи в гори протягом першого століття до нашої ери.

Цієї осені інтенсивні тритижневі розкопки на цьому місці давали вражаючі 250-300 об'єктів щодня, проливаючи світло на складність цього давнього конфлікту. Артефакти, які зараз демонструє Археологічна служба Граубюндена, дають відчутний зв'язок з епохою, коли зіткнення між імперіями та місцевими племенами формувало хід історії.

Випадкова знахідка Лукаса Шміда відкрила вікно в минуле, пропонуючи не лише артефакти, але й розповідь, яка збагачує наше розуміння забутої глави швейцарських гір.

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