Космічний телескоп NASA зробив унікальні знімки Урану: видно кільця і супутники планети (фото)

Телескоп Вебб зробив уже вдруге за цей рік фотографії сьомої планети від Сонця, але вони містять більше важливих даних.

На нових фотографіях космічного телескопа Вебб, який уже вдруге цього року сфотографував Уран, ще більш детально показані кільця крижаного гіганта, а також видно багато з його 27 супутників. Космічний телескоп NASA зробив знімки в додаткових довжинах хвиль інфрачервоного світла, тож учені отримали набагато кращий вигляд сьомої планети від Сонця, пише Space.

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На новому зображенні видно не тільки кільця Урана з ще більшою деталізацією, але також багато з 27 супутників планети. На більшому зображенні Урану показано деякі з маленьких більш тьмяних супутників планети, зокрема й ті, які вбудовані в систему кілець. На більшому зображенні можна побачити 5 великих супутників крижаного гіганта. Це Аріель, Міранда, Оберон, Титанія і Умбріель.

Крім системи кілець, особливу увагу привертає північна полярна шапка Урану, яка повернута прямо до Землі і до Сонця. У центрі полярної шапки знаходиться яскрава пляма, яку оточує темне кільце. Раніше цю шапку вже бачили астрономи, але це вперше її видно з такою приголомшливою деталізацією.

На більшому зображенні Урану показано деякі з маленьких, більш тьмяних супутників планети, зокрема ті, які вбудовані в систему кілець Фото: NASA

Якщо на Землі та Марсі полярні шапки знаходяться на поверхні і складаються з твердого льоду, то через те, що Уран є газовою планетою, його полярні шапки являють собою скупчення аерозолів, які знаходяться у верхніх шарах атмосфери планети. Що стосується яскравої плями в полярній шапці, то це центр потужного циклонічного вихору. Вважається, що такі вихори частково спричинені сезонними змінами на Урані.

Попереднє зображення Урана і його кілець, зроблене телескопом Вебб раніше цього року Фото: NASA

Ця планета є дуже дивним світом, адже досі вчені не знаю чому вісь Урана нахилена на 98 градусів до площини екліптики, тобто площини орбіт інших планет. Тому полюси Урана розташовані не зверху, якщо дивитися із Землі, а збоку. Тобто планета ніби сама лежить на боці.

Таке положення Урану призводить до появи унікальних кліматичних умов, які астрономи хочуть ретельно дослідити до настання літнього сонцестояння на планеті 2028 року. Саме тоді погода в полярній шапці планети стане найбільш активною.

На ширшому зображенні можна побачити 5 великих супутників крижаного гіганта. Це Аріель, Міранда, Оберон, Титанія і Умбріель Фото: NASA

Востаннє Уран з близької відстані досліджував космічний апарат "Вояджер-2" у 1986 році і тоді астрономи вирішили, що це не дуже цікава планета. Але в наступні роки вчені з'ясували, що Уран приховує в собі дуже багато цікавих загадок, які потрібно неодмінно розгадати.

Востаннє Уран з близької відстані досліджував космічний апарат "Вояджер-2" 1986 року і тоді астрономи вирішили, що це не дуже цікава планета Фото: wikipedia

Але тільки завдяки телескопу Вебб вчені отримали нові унікальні дані про атмосферу Урана і його кільця. Але вивчення того, як саме працює атмосфера крижаного гіганта триває.

Наразі вчені вважають, що для розкриття всіх таємниць Урану необхідно відправити космічний апарат до цієї планети. NASA заявляє, що подібна місія у них у пріоритеті, але невідомо, коли її буде запущено.

Вчені, як уже писав Фокус, наполягають на тому, що з цією місією не варто затягувати, адже найкращі умови для польоту до Урану настануть ближче до 2030 року. Тому космічний апарат потрібно відправити до планети не пізніше цього терміну, щоб він дістався до пункту призначення до 2040 року.