Унікальні артефакти з Месопотамії допомогли виявити аномалію магнітного поля Землі: що відомо

Магнітне поле Землі не є постійним у часі та просторі. З'являються тимчасові слабкі ділянки, без причини, яку ми ще не розуміємо, так само як і осередки незрозумілої сили.

Учені розгадали магнітну таємницю, приховану в стародавніх месопотамських цеглинах, яка проливає світло на захопливий період історії Землі. Ці цеглини з викарбуваними написами, що прославляють царів, дають уявлення про незвичайне посилення магнітного поля планети, пише IFLScience.

Ця магнітна аномалія, яка виникла понад 3 000 років тому і тривала близько 500 років, інтригувала дослідників своєю глобальною присутністю — від Китаю до Атлантичного океану — але до недавніх відкриттів залишалася погано вивченою.

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Магнітне поле Землі не є постійним; воно непередбачувано коливається в часі та просторі. Вчені спостерігають тимчасові слабкі місця та незрозумілі осередки сили в цьому магнітному щиті, який захищає нас від шкідливого космічного випромінювання та допомагає навігації як людям, так і мігруючим тваринам. Розуміння цих аномалій є ключовим науковим пріоритетом, проте розгадка їхнього походження і коливань становить значні труднощі.

Одну з таких аномалій, відому як Левантійська геомагнітна аномалія залізного віку, вдалоя дослідити професору Марку Альтавілу з Університетського коледжу Лондона. Команда Альтавіла розкопала 32 месопотамські глиняні цеглини, на кожній з яких написане ім'я одного з 12 царів, імовірно, правителя на момент їх виготовлення. Ці артефакти містили зерна оксиду заліза, які зберегли напрямок і силу магнітного поля на момент їх створення.

Знання того, коли ці аномалії починаються і закінчуються, і як вони змінюються в часі, вважається дуже важливим, але рідко буває легким. Проаналізувавши магнітні властивості цих зерен, дослідники отримали цінні дані про магнітне поле Землі під час конкретних правлінь месопотамських царів.

Дослідження виявило важливий висновок: під час правління Навуходоносора II магнітне поле Землі в регіоні майже подвоїлося в силі порівняно з тисячею років до того. Цей несподіваний ріст відбулося всього за 42 роки, що свідчить про швидкі та значні коливання магнітного поля — відкриття, яке кидає виклик попереднім науковим припущенням.

Однак, хоча ці знахідки дають важливе розуміння, вони ще не розкривають таємницю, що стоїть за цими магнітними аномаліями.

Окрім наукового значення, це дослідження надало історикам цінні дані. Існують детальні записи про послідовність 12 царів і тривалість їхніх правлінь, але досі тривають дебати про те, коли ця послідовність почалася і коли закінчилася.

Порівнюючи поля, записані на цеглинах, з полями, виміряними іншими методами, команда підтвердила одну з наявних хронологій, запропонованих істориками, відому як "Хронологія Давньої історії Близького Сходу".

Ба більше, це дослідження стосується не лише минулого — воно проливає світло на сучасні магнітні аномалії, такі як Південно-атлантична аномалія (ПАА), яка зберігається вже мільйони років.

Це новаторське дослідження не лише поглиблює наше розуміння магнітної історії Землі, але й висвітлює виклики та потенціал для подальших відкриттів у цій галузі науки.

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