На зворотному боці Місяця виявлено загадкову аномалію: їй немає пояснення (фото)

Корейський космічний апарат Danuri виявив те, що пропустили апарати інших країн світу.

На зворотному боці Місяця є щось дивне, дійшли висновку вчені на основі даних корейського місячного орбітального апарату Danuri. Результати цього дослідження ще не опубліковані, але вони припускають наявність незрозумілої провідності видимого і зворотного боку Місяця, якій поки немає правдоподібного пояснення, пише IFLScience.

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Космічні апарати США, Китаю, Індії та Японії вже давно досліджують Місяць, але тільки рік навколо супутника Землі обертається орбітальний апарат Danuri, створений ученими з Південної Кореї. Результати дослідження Місяця цим апаратом доводять, що інші орбітальні зонди багато чого упустили.

Хоча вчені з Корейського інституту аерокосмічних досліджень все ще не показують усі результати вивчення Місяця, у журналі Nature було опубліковано інформацію про деякі найважливіші знахідки, виявлені Danuri.

Зворотний бік Місяця Фото: NASA

На відміну від Землі у Місяця немає глобального магнітного поля, хоча воно було в минулому. Але, як і на Марсі, на Місяці є кілька цікавих місцевих магнітних полів. Магнітні аномалії в місячних вихорах дуже сильно цікавлять вчених і, наприклад, NASA планує використовувати два космічні апарати для вивчення цих дивних явищ. До речі Danuri, як уже писав Фокус, зробив дуже детальний знімок найвідомішого місячного вихору під назвою Рейнер Гамма. Це вихор, який характеризується локалізованим магнітним полем.

Рейнер Гамма — найвідоміший місячний вихор Фото: space.com

Але виявилося, що корейський орбітальний апарат несподіваного виявив більш поширені магнітні поля на зворотному боці Місяця. Це говорить про існування більшої провідності в надрах супутника. Але, як каже Ян Гаррік-Бетелл із Каліфорнійського університету, США, це не має сенсу. Дві причини можуть спричиняти таке явище: або зворотний бік Місяця гарячіший за видимий бік, або ж там під поверхнею міститься більше води. Але поки що новому відкриттю немає правдоподібного пояснення.

Апарат Danuri оснащений спеціальною камерою, за допомогою якої можна вивчити глибини кратерів, куди не потрапляє сонячне світло. Особливо це стосується кратерів, розташованих на південному полюсі Місяця. Вчені вважають, що на дні цих кратерів знаходиться водяний лід. Камера корейського апарату настільки чутлива, що може виявити те, чого не можуть побачити інші орбітальні зонди.

Корейські вчені зрозуміли, що ніхто ще не використовував камери, що вимірюють поляризоване світло, для дослідження магнетизму на поверхні Місяця, а тому скористалися цією можливістю. Спочатку апарат Danuri мав закінчити свою роботу в грудні цього року, але тепер місію продовжили до кінця 2025 року.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що насправді галактика-супутник Чумацького Шляху складається з двох менших галактик. Тому Магелланових Хмар може бути три, а не дві.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебб зробив унікальні знімки Урана, на яких видно кільця і супутники планети. Телескоп Вебб зробив уже вдруге за цей рік фотографії сьомої планети від Сонця, але вони містять більше важливих даних.