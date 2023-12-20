Панди організували власний Facebook: що з'ясували вчені

Дослідники кажуть, що панди виявилися зовсім не одинаками, вони просто віддають перевагу спілкуванню на відстані.

Учені з'ясували, що велика панда або бамбуковий ведмідь, яких тривалий час вважали одинаками, насправді, ведуть активне соціальне життя. Вони підтримують зв'язок із ріднею та друзями у ведмежому Facebook, пише New Atlas.

Наука отримала новий погляд на ведмедів, яких до сьогодні вважали полохливими, самотніми та доволі асоціальними.

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Нове дослідження проводилося в китайському заповіднику Волонг вченими з Мічиганського державного університету (МДУ). Замість того, щоб зосередитися на ведмедях, дослідники звернули увагу на дерева, на яких тварини залишали запахи-сигнали для своїх родичів. Залишені повідомлення виявилися напрочуд складними.

"Щойно ви почнете придивлятися, ви виявите на вершинах хребтів і різноманітних ведмежих стежках дерева, позначені запахами, де панди часто залишають повідомлення одна для одної", — заявив провідний автор дослідження Томас Коннор.

"Ці дерева є соціальною мережею у панд. Як і Faceboo, вони асинхронні, тобто вам не обов'язково перебувати в одному місці та в один час, щоб зв'язатися з ким-небудь. Панди, які відмічають своїм запахом дерева, не так вже й відрізняються від постів у Facebook", — каже професор соціометрії МДУ Кен Франк.

Можливо, панди не надсилають одна одній відео з котиками, але вони можуть залишати детальну інформацію про свою стать, вік, фертильність і фізичні параметри.

У рамках дослідження команда витягла ДНК зі свіжого посліду, зібраного на площі 46 квадратних кілометрів, щоб ідентифікувати панд і з'ясувати, чи пов'язані вони з іншими пандами, які залишають послання на одних і тих самих деревах.

"Ми знайшли двох особин панд, які перебували на певній відстані одна від одної. Навіть якщо вони не спілкувалися безпосередньо і не стикалися один з одним в "офлайні", вони обмінювалися інформацією за допомогою запахів. Це створило соціальну мережу між ними", — каже Коннор.

Цікаво так само те, що поведінка панд змінювалася протягом року. Більшу частину року панди воліли спілкуватися з близькими членами сім'ї, але під час сезону розмноження, повідомлень ставало набагато більше. За словами вчених, це відбувалося тому, що пандам було необхідно позначити територію, використовуючи дерева як мапу, щоб перешкоджати інбридингу і небезпечній конкуренції партнерів.

З огляду на те, що у самки панди є невеликий річний період, протягом якого розмноження може бути успішним — десь від 24 до 72 годин — ефективне спілкування має вирішальне значення, особливо для виду, який, здебільшого, любить самотність.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як великі панди залишаються "щокастими", незважаючи на жорстку бамбукову дієту. Великі панди харчуються листям бамбука і молодими пагонами, але мають значну вагу.