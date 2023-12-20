На Землі з'явився новий вид мінералів — пластикові камені: їх можна знайти вже по всьому світу

Дослідники кажуть, що це дуже тривожний сигнал для здоров'я планети загалом.

Учені знайшли новий вид каменів, які містили пластик, на всіх п'яти населених континентах Землі. Експерти кажуть, що це шокуюча ознака поширення забруднення пластиком у природі, пише Futurism.

У дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Science & Technology, каміння з включенням пластикових полімерів, було виявлено як уздовж берегової лінії, так і всередині 11 країн по всьому світу.

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"Наше дослідження стало першим, у якому повідомлялося про відкриття пластикових каменів у внутрішніх регіонах, і першим, де повідомлялося про хімічний зв'язок між пластиком і каменем", — розповів співавтор дослідження, доцент кафедри довкілля в Університеті Цінхуа в Китаї Дейі Хоу.

Уперше наука зіткнулася з пластиковим камінням на пляжі на Гаваях майже 10 років тому.

"Тоді це був розплавлений пластик, до якого прилипли піщинки, каміння, корали, черепашки та деревне сміття всередині розпаленого багаття на пляжі Каміло, Гаваї, США. Відтоді такі знахідки часто можна зустріти на пляжах як на острівному, так і материковому узбережжі", — пояснює Хоу.

Він припускає, що пластикові камені з'являються не тільки внаслідок спалювання сміття в багатті, а й можуть бути результатом руху хвиль, які розбиваються об "приливні камені". У результаті цей океанський пластик у буквальному сенсі прилипає до поверхні каменів.

Також учені припускають, що хімічне зв'язування могло стати можливим завдяки сонячному опроміненню, яке окислило пластик.

У глобальному масштабі наявний пластик може знизити мікробне розмаїття і виділяти мікропластик, який потрапляє до тіл людини і тварин.

"Пластикове каміння становить безпосередню загрозу стійкості систем в океані, синій економіці та здоров'ю людини", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені створили новий пластик, виготовлений не із сирої нафти. Передбачається, що він зможе замінити матеріал, з якого виробляють більшу частину одноразового посуду й упаковок для їжі на винос.