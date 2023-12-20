Як новорічна ялинка: NASA показало туманність на відстані 2500 світлових років від Землі (відео)

На новому зображенні, а також анімації, далеке скупчення зірок виглядає як святкове космічне дерево, освітлене вогнями.

NASA представило нове зображення скупчення молодих зірок під назвою NGC 2264, яке також має прізвисько "Різдвяна ялинка". Воно розташоване на відстані 2500 світлових років від нас. Молоді зірки, згруповані разом, створюють у космосі вигляд святкового дерева. За допомогою різних телескопів, які показують явища, що виходять за рамки того, що ми зазвичай можемо бачити на власні очі, анімована "новорічна ялинка" засяяла святковим освітленням, пише Inverse.

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Зоряне скупчення NGC 2264 складається із зірок віком від одного до п'яти мільйонів років, тобто це дуже молоді зірки за космічними мірками. Деякі зірки мають масу менше однієї десятої маси Сонця, але інші мають масу в 7 разів більшу за масу Сонця. Видиме світло, рентгенівське випромінювання та інфрачервоне випромінювання складають святковий образ цього зоряного скупчення.

За словами вчених з NASA, нове складене зображення зоряного скупчення підсилює схожість із різдвяною ялинкою (на Заході ялинку заведено ставити на Різдво, а не на Новий рік) за рахунок вибору кольору і обертання.

Нове складене зображення зоряного скупчення посилює схожість з різдвяною ялинкою за рахунок вибору кольору і обертання. Фото: NASA

Основна частина "ялинки" складається з газу туманності і його пофарбували в зелений колір, щоб об'єкт був більш схожий на святкове дерево. Сині та білі вогні, які блимають в анімованій версії цього зображення, являють собою молоді зірки, що випускають рентгенівські промені. Знімок повернули за годинниковою стрілкою приблизно на 160 градусів від астрономічного стандарту Півночі, щоб показати вертикальне розташування "ялинки". Тобто, щоб вершина "дерева" знаходилася саме вгорі і це посилює схожість з новорічною ялинкою.

Як уже було сказано вище, вчені "оживили" зоряне скупчення і на анімації видно синхронізовані спалахи зірок, які нагадують світло гірлянд. Насправді такої синхронізації немає, і цей ефект є штучно створеним для посилення святкового настрою зображення. Хоча зірки справді випускають спалахи, але не одночасно.

Як уже писав Фокус, згідно з недавнім дослідженням, один із супутників нашої галактики, як вважають вчені, насправді являє собою дві окремі структури. По суті це дві різні галактики, які розділяє 16 тисяч світлових років. Хоча багато століть вчені думали, що Мала Магелланова Хмара є одним астрономічним об'єктом.

Також Фокус писав про те, що NASA успішно провело експеримент у космосі і зробило перший крок до лазерного зв'язку між Землею і Марсом. Це досягнення допоможе передавати набагато більші обсяги даних між Землею, Місяцем і Марсом.