Секретне послання, заховане в сукні 19 століття, виявилося давно втраченим шифром (фото)

Аналітик зміг з'ясувати, що з себе представляє набір слів, які, здавалося б, нічого не означають, на клаптику паперу віком 135 років.

У 2013 році археолог Сара Ріверс-Кофілд купила в магазині в штаті Мен, США, шовкову сукню 19 століття. У ній вона виявила потаємну кишеню, де лежали 2 зім'яті аркуші паперу. Коли ці аркуші розправили, то на них виявили 20 речень, які складалися з незв'язаних між собою слів, і тому явного сенсу в цих рядках не було. Вчена розмістила фотографії своєї знахідки в блозі в Інтернеті, і багато хто зі зломщиків шифрів весь цей час намагався розгадати, що там насправді там написано. Знахідка навіть отримала назву "криптограма Шовкової сукні" і дехто вважав її однією з 50 найвідоміших нерозгаданих шифрів у світі. Але цей шифр зламав комп'ютерний аналітик Вейн Чен із Манітобського університету, Канада. Результати його дослідження опубліковані в журналі Cryptologia, пише ScienceAlert.

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Коли загадковий шифр було опубліковано в Інтернеті, то багато хто сприйняв його за дуже секретний код, яким могли користуватися на території США як представники іноземної розвідки, так і злочинці. Але реальність, як виявилося, більш прозаїчна.

Як з'ясував Чен, насправді повідомлення, написані на папері, являють собою різновид телеграфного коду, яким у 19 столітті користувалися армія США і Бюро погоди для обміну прогнозами погоди. Але цим конкретним шифром користувалися тільки обрані чиновники уряду США, які відповідали за створення національної карти погоди. Зокрема, загадкові повідомлення зберігають у собі інформацію про погоду в деяких штатах США та кількох провінціях Канади.

У 2013 році археолог Сара Ріверс-Кофілд купила в магазині в штаті Мен, США, шовкову сукню 19 століття. У ній вона виявила потаємну кишеню, де лежали 2 зім'яті аркуші паперу Фото: ScienceAlert

Для того, щоб розшифрувати цей код, аналітик використав спеціальну книгу армії США, яка збереглася з 1877 року. Після цього "криптограма Шовкової сукні" нарешті набула сенсу.

Чен пояснив, як працював такий шифр, за допомогою якого передавали прогноз погоди. Наприклад, є рядок Memphis Target Kernel One Nile Bigot Tide (Мемфіс Ціль Ядро Один Ніл Фанатик Прилив, правда ж нісенітниця?).

Перше слово в шифрі Memphis означає місце розташування метеостанції. Друге слово Target описує тиск і температуру. Одне слово може описати обидві функції, оскільки його можна розбити на дві частини.

Перший аркуш секретного повідомлення Фото: ScienceAlert

Наприклад, якщо слово починається з голосної літери, то воно означає тиск або температуру нижче 0,1. Якщо слово починається з приголосної літери, то воно означає підвищення тиску або температури залежно від розташування літери в алфавіті.

За словами Чена, якщо друге слово в шифрі Dundee, то його можна розділити на Du, що вказує на показник барометра 0,2, і de, що вказує на температуру 24 градуси. Якщо розділити слово Unfold, то U вказує показник барометра 0, а fo — на температуру 38 градусів за Фаренгейтом. А слово Target вказує на температуру 44 градуси і значення барометра 0,92.

Другий аркуш секретного повідомлення Фото: ScienceAlert

Слово Kernel показує час доби та точку роси. Слова One і Nile вказують на вітер і опади. Слово Bigot містить інформацію про швидкість вітру та максимальну температуру. Слово Tide вказує на висоту підйому води в річці.

Завдяки наявній інформації Чен зміг з'ясувати, що в зашифрованому повідомленні йшлося про погоду 27 травня 1888 року. За словами Чена, всі прогнози погоди сходилися в одній точці — у телеграфній кімнаті Військового міністерства США у Вашингтоні. Жінки не займалися збором цієї інформації, але вони працювали на допоміжних посадах.

Чен припускає, що співробітниці урядового відомства могли займатися обробкою зашифрованих повідомлень. Відповідно, власниця шовкової сукні могла бути однією з таких співробітниць. Відомо, що її ім'я було Беннет, адже воно вишите на сукні. Але навіщо ця жінка сховала секретне послання в потаємну кишеню залишається загадкою.

Як уже писав Фокус, китайські дослідники успішно розшифрували стародавні тексти, записані на бамбукових дощечках. Вчені виділили п'ять наборів, які пов'язані з різними темами.