Чищення зубів захищає від пневмонії: вчені представили результати незвичайного дослідження

Ми з дитинства знаємо про те, наскільки важливо доглядати за своїми зубами, але наука запропонувала поглянути по-новому на рутинну звичку, підкресливши її користь для здоров'я.

Дивовижний поворот у медичних дослідженнях: така проста річ, як чищення зубів, може зіграти вирішальну роль у запобіганні серйозної інфекції у пацієнтів лікарень. Нещодавнє дослідження, проведене вченими, проливає світло на цей неочікуваний і не очевидний висновок, пише ScienceDaily.

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У дослідженні вивчався вплив щоденного чищення зубів на розвиток внутрішньолікарняної пневмонії — захворювання, за якого шкідливі бактерії з порожнини рота потрапляють у легені пацієнта. Цей тип пневмонії особливо небезпечний для пацієнтів лікарень, особливо для тих, хто немічний або має ослаблену імунну систему. Дослідники об'єднали дані 15 різних клінічних випробувань за участю понад 2 700 пацієнтів, щоб краще зрозуміти цей феномен.

Результати виявилися незвичайними: у пацієнтів, які щодня чистили зуби, рівень захворюваності на внутрішньолікарняну пневмонію був значно нижчим, ніж у тих, хто не чистив зуби. Це було ще більш виражено у пацієнтів, які перебувають на механічній вентиляції легенів — групи, особливо вразливої до респіраторних інфекцій.

Але чому така рутинна процедура, як чищення зубів, має такий вплив? Відповідь криється в самій порожнині рота. Регулярне чищення зубів зменшує кількість шкідливих бактерій, знижуючи ризик того, що вони потраплять у легені та спричинять пневмонію.

Цікаво, що більшість досліджень були присвячені пацієнтам відділень інтенсивної терапії (ВІТ), де ставки найвищі. Примітно, що чищення зубів у відділенні інтенсивної терапії не тільки знизило ризик розвитку пневмонії, а й скоротило кількість днів, упродовж яких пацієнти потребували механічної вентиляції легенів, а також скоротило час перебування у відділенні інтенсивної терапії.

Незважаючи на те, що дослідження було присвячено переважно пацієнтам відділень інтенсивної терапії, потенційна користь від чищення зубів поширюється на всіх пацієнтів лікарень. Однак вченим необхідно провести додаткові дослідження, особливо на людях поза лікарнями, щоб повністю зрозуміти ширші наслідки.

Доктор Майкл Кломпас, автор дослідження, підкреслив простоту й ефективність цього підходу. У світі лікарняної профілактичної медицини рідко можна знайти рішення, яке було б одночасно економічно ефективним і простим у застосуванні.

Висновок очевидний: включення чищення зубів у щоденний розпорядок дня госпіталізованих пацієнтів може стати вирішальним фактором у профілактиці таких серйозних інфекцій, як пневмонія. Це заклик до дії для медичних закладів, щоб вони включили такі прості заходи у свої протоколи догляду за пацієнтами, що може врятувати життя і зменшити навантаження на лікарню.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли заново відрощувати здорові зуби. Препарат уже був успішно протестований на тваринах, а тепер настала черга людей.

Також Фокус писав про несподівану причину не пропускати вечірнє чищення зубів перед сном. Результати нового дослідження свідчать про те, що ця звичка не тільки зміцнить зуби, а й матиме інший позитивний ефект.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.