В Еквадорі виявлено два нові види тарантулів, і вони цьому не раді: у чому причина (фото)

Хоча назви цих павуків можуть здатися кумедними, вони також відображають серйозну загрозу цим видам.

В Еквадорі (Південна Америка) вчені виявили два нові види тарантулів, але вони, схоже, не дуже раді цій події. Їм дали назви, які відображають характер павуків, а також проблеми збереження, з якими стикаються ці види. Результати нового відкриття були опубліковані у виданні ZooKeys, пише IFLScience.

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Перший вид тарантулів отримав назву Psalmopoeus Chronicarachne, яка походить від грецьких слів, що означають "час" і "павук". На жаль, ця назва несе в собі відчуття терміновості, оскільки вчені вважають, що цьому виду серйозно загрожують методи видобутку корисних копалин і ведення сільського господарства в його середовищі існування.

За словами вчених, ця назва відображає той факт, що час існування цих павуків може бути полічений внаслідок впливу діяльності людини. Ця назва відображає занепокоєння з приводу збереження і поширеності павуків у природному середовищі існування.

Другий вид тарантулів отримав назву Psalmopoeus satanas, причому друга частина назви відображає особливий, не надто приємний характер павуків, кажуть учені. Цей вид стикається з тими самими загрозами, що й перший, з проблемами втрати середовища проживання через урбанізацію та сільське господарство.

Psalmopoeus satanas (ліворуч) і Psalmopoeus Chronicarachne (праворуч) перебувають під загрозою зникнення через втрату середовища проживання Фото: IFLS

Науковці кажуть, що дуже важливо враховувати потенційну втрату цих двох видів тарантулів, а також екологічні наслідки, що можуть виникнути внаслідок їхнього зникнення. Ці види можуть відігравати важливу роль у місцевих екосистемах.

Два види павуків були визнані новими на підставі морфології або зовнішнього вигляду спеціалізованих органів розмноження. Нові види також були виявлені в інших районах порівняно з відомими видами тарантулів.

Поки що вчені не можуть точно сказати, яка чисельність цих павуків збереглася в дикій природі. Крім загроз, пов'язаних із втратою середовища існування, вчені також стурбовані проблемою незаконної торгівлі тваринами дикої природи, яка існує вже понад 30 років в Еквадорі.

Вчені вважають, що необхідно докласти максимум зусиль для збереження середовища проживання цих тарантулів, які можуть незабаром зовсім зникнути.

Як уже писав Фокус, на Землі з'явився новий вид мінералів — пластикове каміння і його можна знайти вже по всьому світу. Дослідники кажуть, що це дуже тривожний сигнал для здоров'я планети в цілому.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли причину масового вимирання на Землі 500 млн років тому. Вчені виявили причину зникнення майже 50% морських істот на Землі.