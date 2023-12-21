Який хліб краще обрати: різницю між білим і цільнозерновим пояснили вчені

Під час вибору хліба слід враховувати різні чинники, не обмежуючись нашими смаковими уподобаннями. Здоров'я відіграє в цьому не останню роль, заявляють учені.

Коли мова заходить про відмінності між цільнозерновим і білим хлібом, подібний вибір може здатися тривіальним, але між ними є суттєва різниця. І йдеться зовсім не про модні терміни трендових дієт, а про те, щоб зрозуміти, що насправді входить до складу хліба і як це впливає на ваше здоров'я, пише Real Simple.

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Перш за все, варто поговорити про те, що відрізняє цільнозерновий хліб від білого. Ключ відмінностей лежить у борошні. Білий хліб виготовляється з рафінованого борошна, тобто позбавлений деяких ключових компонентів пшеничного зерна — зокрема, висівок і зародка. Ці частини багаті на поживні речовини та клітковину. З іншого боку, цільнозерновий хліб виготовляється з усього зерна пшениці, зберігаючи висівки та зародок, що робить його більш насиченим поживними речовинами.

Користь цільнозернового хліба не може бути недооцінена. Хоча його і не можна назвати суперпродуктом, він, безумовно, заслуговує на увагу з точки зору здоров'я. Для початку, це чудове джерело клітковини. Одна скибочка цільнозернового хліба може містити до чотирьох грамів клітковини, тоді як у білому хлібі її менше грама. Це допоможе вам наблизитися до рекомендованої добової норми споживання клітковини в 25-30 грамів.

Але клітковина — не єдина перевага. Цільнозернове борошно від природи багате такими необхідними поживними речовинами, як магній, селен і фолат. Їх часто додають у біле борошно в процесі так званого збагачення, але в цільнозерновому хлібі вони присутні в природному вигляді.

Ще один аргумент на користь цільнозернового хліба — вміст у ньому білка. У ньому міститься приблизно на 25 % більше білка, ніж у білому, що сприяє нарощуванню м'язів і уповільненню травлення.

Користь не обмежується тільки нарощуванням м'язів і поліпшенням травлення. Цільне зерно відіграє важливу роль у зниженні запалення в організмі, що особливо корисно для людей з уже наявними захворюваннями. Цей протизапальний ефект у поєднанні зі складними вуглеводами, що містяться в цілісному зерні, які регулюють рівень цукру в крові, робить хліб із цільного зерна здоровішим вибором загалом.

Ба більше, включення в раціон цільних злаків, таких як цільнозерновий хліб, може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань. Це особливо важливо для літніх людей, які більш схильні до серцево-судинних захворювань.

Однак не все так райдужно і сонячно. Для людей із певними захворюваннями, такими як целіакія, чутливість до глютену або синдром подразненого кишківника, хліб із цільного зерна може принести більше шкоди, ніж користі. Важливо пам'ятати про ці захворювання і вибирати хліб відповідно до них.

Купуючи хліб із цільного зерна, уважно читайте етикетки. Шукайте слово "цільний" у списку інгредієнтів, наприклад, "цільнозернове борошно". Маркування "незбиране зерно" на упаковці також є хорошим індикатором. Найкраще вибирати хліб, на якому зазначено "100 відсотків цільного зерна".

Хліб із цільного зерна є більш здоровим варіантом порівняно з білим хлібом, оскільки містить більше клітковини, поживних речовин і білка. Він корисний для здоров'я серця і може допомогти контролювати рівень цукру в крові. Тільки не забудьте вибрати правильний сорт, особливо якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям. Тож наступного разу, коли ви опинитеся в хлібному відділі, пам'ятайте, що цей простий вибір може мати значний вплив на ваше здоров'я загалом.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.