Папа Римський підробив 300 років історії: про що говорить гіпотеза фантомного часу

Тверезий погляд на дуже незвичайну теорію змови, яка стверджує, що Середньовіччя ніколи не було.

Згідно з гіпотезою фантомного часу, період з 614 по 911 рік нашої ери ніколи не існував. Він нібито був підроблений Папою Римським Сильвестром II та імператором Священної Римської імперії Оттоном III, щоб надати своєму правлінню релігійного значення. Хоча історики завжди мають скептично ставитися до минулого, гіпотеза фантомного часу — це радше теорія змови, ніж наука, пише Big Think.

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Гіпотеза фантомного часу є псевдоісторичною теорією змови, яка стверджує, що період з 614 по 911 рік нашої ери ніколи не існував і що кожен історичний артефакт, датований цим періодом, є брехнею.

Цю гіпотезу створив німецький публіцист та історик-аматор Геріберт Ілліг у 90-х роках минулого століття. Під час свого розслідування Ілліг порівняв датування юліанського календаря (запровадженого Юлієм Цезарем у 45 році до н.е.) з датуванням григоріанського календаря (запровадженого Папою Римським Григорієм XIII у 1582 році нашої ери). Він стверджував, що, за його розрахунками, не вистачає приблизно 297 років.

Ілліг вважав, що ці відсутні роки були таємно додані як частина змови, задуманої Папою Римським Сильвестром II та імператором Священної Римської імперії Оттоном III. Ця середньовічна еліта нібито хотіла прискорити час, щоб час їхнього правління відповідав 1000 року, тобто рівно через тисячоліття після народження Ісуса Христа.

Щоб приховати це від майбутніх поколінь, Оттон і Сильвестр найняли переписувачів для створення і копіювання середньовічних рукописів, які докладно описують вигадані події та людей. Після поширення в монастирях і бібліотеках по всій Європі ці рукописи помилково прийняли за реальну історію.

Оттон III Фото: Wikipedia

Водночас гіпотеза фантомного часу містить невелику частку істини. Наприклад, переважна більшість ранньосередньовічних рукописів є копіями загублених оригіналів, що ставить під сумнів точність деяких деталей. Вірно також і те, що європейський календар неодноразово переглядався, і багато ченців з математичним складом розуму намагалися правильно розрахувати дату для Різдва, Великодня та інших релігійних свят. Нарешті, це правда, що більша частина історії, особливо Стародавнього світу і Середніх віків, була написана переможцями. Усі історичні літописи повинні вивчатися зі здоровою дозою пильної уваги і скептицизму.

Але гіпотеза фантомного часу розвалюється, щойно до неї починаєш придивлятися ближче. Хоча в Європі збереглося, можливо, не так вже й багато оригінальних рукописів з раннього середньовіччя, документи й артефакти з Азії, Африки та Америки слугують переконливим доказом того, що ці відсутні століття дійсно існували.

Свідоцтва зниклих століть можна знайти і в природі. Кільця дерев відображають плин часу, а стародавні та середньовічні документи про астрономічні події, такі як сонячні затемнення, показують, що їхні спостерігачі жили в різні періоди.

Учені вважають, що гіпотеза фантомного часу є продуктом якихось дуже довгоживучих "привидів", які продовжують переслідувати дослідження Середніх віків. Ця гіпотеза ґрунтується, наприклад, на європоцентризмі, який тривалий час визначав цю галузь науки, забуваючи про те, що за межами Європи існує якась інша історія.

Гіпотеза фантомного часу — це теорія змови, що видає себе за серйозне наукове дослідження. Незважаючи на свою повну неправдоподібність, цю гіпотезу виявилося важко спростувати. Частково це пов'язано з тим, що теорії змови більш емоційні, ніж логічні. Віру в три відсутніх століття навряд чи можна розвіяти фактами, оскільки вона ґрунтується насамперед на глибоко вкоріненій недовірі до науки в деяких людей, вважають учені.

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