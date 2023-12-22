Портал в інший вимір. Небо північних країн осяяло дивне і рідкісне явище (фото)

Фотографи зафіксували "райдужні хмари", які нагадують північне сяйво.

Дивні "райдужні хмари", які схожі на барвистий портал в інший вимір, нещодавно з'явилися в небі північних країн Європи. Ці полярні стратосферні хмари є одними з найвищих в атмосфері Землі. Їх іноді називають перламутровими хмарами через барвистий вигляд, пише Space.

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Перламутрові хмари формуються над полярними регіонами в нижній частині стратосфери на висоті від 20 до 30 км. У той час, як "звичайні" хмари формуються на висоті нижче, ніж 13 км. Ці хмари виглядають як полярне сяйво через те, що знаходяться у високих широтах і через кривизну поверхні Землі. Перламутрові хмари висвітлює сонячне світло з-за обрію, а потім хмари відбивають його на поверхню нашої планети.

Перламутрові хмари складаються з набагато менших частинок льоду, ніж більш звичайні хмари. Коли сонячне світло проходить через ці крихітні частинки, воно заломлюється, і кольори розділяються на хвилі різної довжини. Через це проявляється ефект веселки на небі.

Для того, щоб ці хмари сформувалися, необхідна дуже низька температура. Вона має бути нижчою, ніж мінус 78 градусів Цельсія. Через це перламутрові хмари можна побачити тільки в зимовий період у полярних регіонах.

Перламутрові хмари були помічені в небі над Норвегією і їх сфотографував Алістер Дойл, житель столиці країни — Осло. За його словами, такі хмари завжди піднімають настрій, як і полярне сяйво.

Перламутрові хмари були помічені в небі над Норвегією і їх сфотографував Алістер Дойл, житель столиці країни — Осло Фото: space.com

Ще один житель Осло, Гаурав Мадан, також сфотографував різнокольорові хмари, коли вони з'явилися в небі над Норвегією. За його словами, приголомшливе видовище тривало приблизно півгодини, і він був у захваті, коли побачив, як кольори веселки віддзеркалювалися від крижаних хмар, які з настанням темряви ставали рожевими і червоними.

Ще один житель Осло, Гаурав Мадан, також сфотографував різнокольорові хмари, коли вони з'явилися в небі над Норвегією Фото: space.com

А Туомас Олкконен зробив фотографії полярних стратосферних хмар у небі над Фінляндією. За його словами, він тільки вдруге в житті спостерігав це явище.

Туомас Олкконен зробив фотографії полярних стратосферних хмар у небі над Фінляндією Фото: space.com

Ще один житель Фінляндії, Юха Посіо також зробив фотографію різнокольорових хмар. За словами Посіо, в реальності кольори хмар були набагато яскравішими, а фотографія, зроблена за допомогою смартфона, не передає їх належним чином.

Ще один житель Фінляндії, Юха Посіо, також зробив фотографію різнокольорових хмар Фото: space.com

Полярні стратосферні хмари також сфотографував Рой Рохлін, коли вони з'явилися в небі над Швецією.

Полярні стратосферні хмари також сфотографував Рой Рохлін, коли вони з'явилися в небі над Швецією Фото: space.com

Незважаючи на те, що перламутрові хмари є дуже барвистим явищем, у них є і темний бік. Ці хмари відіграють ключову роль у руйнуванні озонового шару над Арктикою. Вони це роблять двома способами. По-перше, хмари створюють поверхню, яка перетворює нешкідливі форми хлору на реактивні форми, здатні руйнувати озон. По-друге, вони усувають сполуки азоту, які пом'якшують руйнівну дію хлору.

Як уже писав Фокус, у хмарах над Китаєм знайшли щось, що може змінити погоду на Землі. Дослідники вважають, що ця знахідка може призвести до більшого утворення хмар, а, отже, до збільшення опадів і більш прохолодних умов.