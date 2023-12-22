Синдром святкового серця: вчені розкрили приховану небезпеку урочистих заходів

У момент святкування ми часто балуємо себе різними алкогольними та іншими напоями понад звичну норму і, самі того не знаючи, наражаємо себе на смертельну небезпеку.

Термін "синдром святкового серця" може здатися химерним, коли ми вперше чуємо про нього, але це серйозний стан здоров'я, який стає особливо поширеним у святкові сезони. Уперше цей стан було виявлено 1978 року, коли було встановлено чіткий зв'язок між надмірним вживанням алкоголю та нерегулярними серцевими ритмами, відомими як аритмії. У святковий сезон, коли на світських раутах часто вживають алкоголь, помітно частішають випадки порушення серцевого ритму, пише WTOP.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, вживання п'яти і більше алкогольних напоїв протягом короткого періоду часу для чоловіків і чотирьох і більше для жінок є одним з основних чинників, що провокують синдром святкового серця. Надмірне вживання алкоголю може призвести до фібриляції передсердь — типу аритмії, за якого серце б'ється нерівномірно. Симптоми можуть включати тріпотіння в грудях або прискорене серцебиття, які, якщо їх ігнорувати, можуть призвести до серйозних наслідків, наприклад до інсульту.

Однак алкоголь — не єдиний винуватець свят. Підвищене споживання кофеїну, солоні закуски на вечірках і порушення звичного режиму — сну, дієти та фізичних вправ — також сприяють підвищенню ризику. Під час свят люди часто подорожують, що змінює їхній звичний спосіб життя, або забувають приймати ліки — усе це може призвести до навантаження на серце.

Незважаючи на святковий настрій, важливо розпізнати тривожні ознаки проблем із серцем — запаморочення, утруднене мовлення або раптову слабкість — і негайно звернутися по медичну допомогу, а не ігнорувати ці симптоми. Це дуже важливий момент, оскільки, згідно з дослідженнями, 25 грудня в одних лише США щорічно реєструється найбільша кількість випадків смерті від серцевих захворювань.

У світлі цих ризиків медична спільнота, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тепер радить утриматися від вживання алкоголю. Хоча це може здатися складним, особливо з огляду на соціальну природу цих свят, зведення до мінімуму споживання алкоголю може значно знизити ризик виникнення синдрому святкового серця.

Для тих, хто прагне зберегти здоров'я серця, порада лікарів проста й ефективна: регулярно займайтеся фізичними вправами, дотримуйтеся дієти з низьким вмістом солі та обмежте споживання алкоголю. Ці заходи не тільки знижують ризик виникнення проблем із серцем, а й покращують загальне самопочуття і психічне здоров'я, підвищуючи настрій і покращуючи світовідчуття.

Напередодні радісного, але метушливого сезону свят розуміння і зниження ризику синдрому святкового серця має вирішальне значення для здорового і щасливого святкування. Якщо пам'ятати про споживання і дотримуватися правильних звичок, можна насолоджуватися святами без шкоди для здоров'я серця.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.