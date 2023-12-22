Замкова щілина в пекло. NASA показало, який вигляд із космосу має тріщина в Ісландії (фото)

Супутник NOAA-20 зняв тріщину в Землі, звідки почалося недавнє виверження вулкана.

Нещодавнє виверження вулкана за кілька кілометрів на північний схід від міста Гріндавік в Ісландії відкрило тріщину в Землі. Звідти на поверхню ринув фонтан лави, який сягав понад три метри у висоту, пише Futurism.

Виверження сталося майже за місяць після того, як жителів Гріндавіка евакуювали через зростаючу вулканічну активність.

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Тепер же зображення з космосу, які зробила NASA Earth Observatory, показують величезну тріщину. На двох знімках, що відображають температуру поверхні, показується ситуація до і після виверження вулкана. Знімки були зроблені за допомогою сенсора VIIRS, встановленого на супутнику NOAA-20.

"Те, що ви можете побачити на знімках — це дуже високі температури активних потоків лави порівняно з навколишнім середовищем. Більш важкі області мають нижчу температуру, схоже являють собою височину, яку огинає лава, але це також можуть бути області, де тріщина виверження неактивна і лава там холодніша", — каже співробітник NASA Earth Observatory і вулканолог з Мічиганського технологічного університету Саймон Карн.

Кадри, зроблені з поверхні Землі та в небі, показують апокаліптичну картину. Із тріщини в Землі безперервно виривається гарячий матеріал, утворюючи стіну лави, що сягає 100 метрів заввишки.

Експерти кажуть, що довжина утвореної тріщини становить близько 4 метрів. Ісландське метеорологічне бюро каже, що під час цього виверження в повітря піднялося не надто багато попелу. І хоча лава може ще текти протягом тижнів і навіть місяців, на щастя, вона йде в інший бік від Гріндавіка.

"Але ситуація може змінитися, якщо лава почне накопичуватися і потече в різні напрямки, а також якщо активна тріщина розростеться далі на південь або відкриються нові провали. У разі, якщо лава продовжить текти на північ, вона може досягти головної дороги з аеропорту Кеблавік до Рейк'явіка", — попереджає Карн.

Тому жителі міста все ще евакуйовані, поки лава продовжує свій неспішний шлях.

Нагадаємо, в Ісландії сталося велике виверження вулкана на півострові Рейк'янес. Цьому передувало кілька тижнів потужних землетрусів.