Небезпека в популярних ласощах: учені відповіли на запитання про шкоду бекону

Крім самих нюансів вживання м'яса, учені також розібралися в питанні доцільності його заміни на різні альтернативи, наприклад, бекону з індички.

Науку вже давно цікавить незвичайне питання щодо того, чи є заміна звичайного бекону на бекон із індички розумним кроком для здоров'я. Учені висловили свої здогадки й думки щодо цієї практики, підкріпивши їх останніми науковими дослідженнями, пише USA Today.

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І бекон із індички, і звичайний бекон належать до категорії обробленого м'яса. Це означає, що вони піддаються трансформації за допомогою таких добавок як сіль, цукор і жири, не кажучи вже про штучні барвники й ароматизатори. Чому це важливо? Дослідження пов'язують ці добавки з хронічними захворюваннями й деякими видами раку. Особливо небезпечні для здоров'я сполуки, що використовуються для консервування м'яса.

Ви можете подумати, що бекон із індички — безсумнівний переможець у царині здоров'я, але різниця може бути значно незначнішою, ніж ви думаєте. Із погляду харчування обидва види бекону містять однакову кількість білка, але водночас у них багато натрію та насичених жирів, які пов'язані з хронічними захворюваннями. Однак бекон із індички містить менше жиру, що свідчить про його користь.

Якщо ви любите бекон, є хороші новини: вам не потрібно повністю від нього відмовлятися. Головне — дотримуватися поміркованості. Баланс між обробленим м'ясом і свіжими сортами може допомогти знизити ризик для здоров'я. Якщо ви все-таки вирішили побалувати себе, поєднуйте бекон із такими багатими на поживні речовини продукти як авокадо, банани або шпинат. У цих продуктах багато калію, який може протидіяти підвищенню кров'яного тиску під впливом натрію.

Хоча бекон із індички не можна назвати здоровою їжею, він трохи кращий, ніж звичайний бекон, завдяки меншому вмісту жиру. Однак і те, й інше слід вживати в помірних кількостях у межах збалансованої дієти, багатої на свіжі продукти з високим вмістом поживних речовин. Насолоджуйтеся улюбленими продуктами, але не забувайте про те, як вони вписуються в загальний раціон.

Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як екологічнішій і гуманнішій альтернативі традиційним методам виробництва.

Також Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий на фактично справжній свинячий білок, який стирає межі між рослиною та м'ясом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.