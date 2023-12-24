Крихітні восьминоги передбачили долю крижаних щитів Антарктиди: вони на межі зникнення

Вчені використовували незвичайний підхід, щоб за допомогою генетики зазирнути в минуле льодовиків Антарктиди і дізнатися, чим нам загрожує їхнє руйнування і як скоро воно відбудеться.

У крижаних водах Антарктиди вчені знаходять підказки про минуле і майбутнє нашої планети не в крижаних кернах або глибоководних відкладеннях, а в генетичному матеріалі маленьких істот, яких називають восьминогами Турке. Вивчивши ДНК цих восьминогів, дослідники виявили докази того, що більша частина Західно-Антарктичного льодовикового щита могла розтанути в період 125 000 років тому, коли клімат на Землі був лише трохи теплішим за сучасний, пише CBS News.

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Це відкриття має велике значення, оскільки натякає на те, що Західно-Антарктичний льодовиковий щит більш чутливий до підвищення температури, ніж вважалося раніше. Якщо температура продовжить зростати, це може призвести до значного підвищення рівня моря, що зачепить мільйони людей, які живуть у прибережних районах у всьому світі. Дослідження, під час якого було вивчено 96 зразків ДНК восьминогів, зібраних за три десятиліття, виявило періоди значного генетичного змішання між популяціями, що вказує на те, що були часи, коли моря були вільні від криги та давали змогу більш вільно переміщатися видам. Такі знахідки вкрай важливі, оскільки дають змогу зазирнути в минуле і зрозуміти, що може статися, якщо температура продовжить зростати.

Використання морських мешканців для розуміння геологічних і кліматичних змін не часто практикувалося в цій галузі Фото: Unsplash

Практичні наслідки цього дослідження дуже глибокі. Розуміння того, як і коли Західно-Антарктичний льодовиковий щит танув у минулому, допомагає вченим передбачити його поведінку в майбутньому і розробити методи боротьби з цим процесом. Це, своєю чергою, також інформує політиків і громадськість про потенційні наслідки зміни клімату і важливість скорочення антропогенних викидів парникових газів для пом'якшення цих наслідків.

Дослідження вирізняється новаторським підходом — використання морських мешканців для розуміння геологічних і кліматичних змін не часто практикувалося в цій галузі. Хоча очевидно, що для повного розуміння складної динаміки крижаних щитів Антарктиди необхідно провести ще багато досліджень, це дослідження додає найважливіший шматочок до головоломки зміни клімату нашої планети та наголошує на нагальній потребі вжиття заходів для захисту нашого спільного майбутнього. У міру того як айсберги продовжують свою повільну ходу в океани і відкриваються приховані під льодом ландшафти, стає зрозумілим: те, що відбувається в Антарктиді, не залишається в Антарктиді — воно здатне вплинути на рівень моря та екосистеми по всьому світу.

Раніше Фокус писав про вплив різких змін клімату на кліщів. Дослідження принесло тривожні новини про стійкість кліщів, сумнозвісних винуватців поширення хвороби Лайма.

Також Фокус писав про те, що біля берегів Канади акули масово викидаються на берег, але на думку вчених, це добре. Тільки за останній рік кількість найгрізніших хижаків в океані, викинутих на берег Канади, істотно зросла. Але дослідники не вважають це проблемою.