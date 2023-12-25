Незвичайна "космічна парочка": вчені виявили чорну діру-супутник стародавньої зірки

Відкриття вчених настільки незвичайне, що вони ввели для нього новий клас об'єктів і з нетерпінням чекають можливості вивчити його краще і дізнатися про темний період Всесвіту.

У безкрайніх просторах Всесвіту наше розуміння небесних явищ продовжує зростати, часто змінюючи нашу перспективу. Одним із таких інтригуючих аспектів є утворення чорних дір — загадкових областей простору-часу з настільки сильним гравітаційним впливом, що ніщо, навіть світло, не може вирватися з їхніх меж. Традиційно вважалося, що чорні діри утворюються із залишків масивних зірок. Однак останні дослідження говорять про більш різноманітну історію їхнього виникнення, особливо в період становлення Всесвіту, пише The New York Times.

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Група астрономів під керівництвом докторки Пріямвади Натараджан з Єльського університету звернула увагу на стародавній квазар, відомий як UHZ-1. Цей квазар, яскравий небесний об'єкт, джерелом енергії якого є чорна діра — не просто космічне диво, він відноситься до того часу, коли вік Всесвіту становив менше 500 мільйонів років. Зазвичай вважається, що чорні діри — це кінцева стадія розвитку масивних зірок, але величезний розмір і раннє існування чорної діри в центрі UHZ-1 свідчать про інше: вона могла утворитися безпосередньо з хмари первинної газу, що колапсує, минаючи життєвий цикл зірки.

Відкриття UHZ-1 і супутньої їй чорної діри, яка разюче велика для свого віку, кидає виклик нашому розумінню космічної еволюції. Ці знахідки є частиною ширшої загадки, пов'язаної з походженням надмасивних чорних дір — неймовірних велетнів, що ховаються в центрах більшості галактик, включно з нашим Чумацьким Шляхом. Загадка стає ще складнішою, якщо врахувати, що ці космічні гіганти надто великі, щоб утворитися з чорних дір, які залишилися після першого покоління зірок, враховуючи вік Всесвіту.

Цей новий клас об'єктів, який дослідники назвали "галактиками з надмасивними чорними дірами", може стати ключем до розгадки секретів ранньої еволюції Всесвіту. Для спостереження за цими далекими галактиками дослідники використовували рентгенівську обсерваторію Чандра і космічний телескоп Джеймса Вебба, використовуючи такі космічні явища, як гравітаційне лінзування, для збільшення і вивчення таких далеких об'єктів.

Наслідки цих відкриттів величезні. Розуміння того, як утворилися ці ранні надмасивні чорні діри, може багато чого розповісти про темні часи Всесвіту і про природу самого космосу. Це також ставить важливі питання про зростання та еволюцію галактик і чорних дір протягом мільярдів років. Хоча ці перші знахідки багатообіцяючі, вони являють собою лише вершину космічного айсберга в цій галузі досліджень. У міру того як технології, подібні до космічного телескопа Джеймса Вебба, будуть заглиблюватися в минуле Всесвіту, напевно, відкриються нові секрети, які й надалі ставитимуть під сумнів і змінюватимуть наші уявлення про космос.

Раніше Фокус писав про заяву вченого про те, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років. Британський астрофізик вважає, що в найближчому майбутньому на планетах поза Сонячною системою буде виявлено позаземне життя. Але є один нюанс.

Також Фокус писав про нову теорію походження життя на нашій планеті, яка кардинально відрізняється від наявної. Дослідники вважають, що підручники неправильно ставляться до походження життя на нашій планеті.