Змиті припливом. 2000 років тому зміна рівня моря зруйнувала життя людей, і це повториться

Тисячолітня історія прибережних поселень показує те, як змінювалося життя цивілізацій через підвищення і зниження рівня моря.

Десятиліттями вчені попереджали про кліматичну кризу, яка ось-ось обрушиться на планету, що спричинить неймовірні хвилі тепла й екстремальні погодні явища. Тепер учені вважають, що вже до кінця нинішнього століття рівень моря значно підвищиться, внаслідок чого більшість піщаних пляжів планети просто опиняться під водою, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені звернулися до уроків минулого, щоб зрозуміти, як підвищення і зниження рівня моря може впливати на прибережні спільноти. У цьому випадку вони зосередилися на вивченні змін рівня моря в Атлантичному океані з припливами й відливами стародавніх цивілізацій на півдні Бразилії.

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Це дослідження почалося ще 2021 року. Тоді вчені зосередилися на аналізі та датуванні серії доісторичних "гір із черепашок", також відомих як самбаки. Команда помітила деякі суттєві зміни на південному заході Бразилії близько 2500 років тому. Результати свідчили про те, що приблизно в цей час розмір і частота самбаки раптово почали зменшуватися. Автори дослідження припускають, що це може бути свідченням зникнення поселень, які жили тут тисячоліттями та харчувалися молюсками.

Зазначимо, що інші археологічні дослідження також виявили тут різке скорочення гір черепашок приблизно в цей же час. Деякі вчені припустили, що зникнення самбаки могло бути пов'язане зі зростанням виробництва кераміки та сільськогосподарських культур. Фактично це означало, що місцевим громадам більше не потрібно було покладатися на рибу і молюсків, що і призвело до скорочення кількості черепашок.

Але на думку авторів нового дослідження, щось не сходилося. Учені виявили, що скорочення залишків черепашок почалося ще задовго до появи кераміки. Команда провела понад чотири сотні радіовуглецевих аналізів і виявила, що поширення кераміки тут відбулося близько 1200 років тому. При цьому спад кількості черепашок спостерігався тут близько 2500 років тому, а через 300 років і зовсім почалося "різке запустіння".

Вчені використовували пилкові, осадові та геохімічні дані місцевої затоки й виявили, що в цей час місцеві прибережні та морські екосистеми зазнали значних змін. Команда виявила, що в міру поширення холодних фронтів у Бразилії та замерзання води в океані, рівень моря тут невблаганно знижувався. Близько 1000 років тому на півдні Бразилії рівень моря впав на 1,6 метра, як порівняти з піком, що спостерігався тут близько 7000 років тому.

У результаті це призвело до посухи, а також вплинуло на наявність молюсків, рибальських угідь і їстівних рослин. Археологи припускають, що прибережним спільнотам, які покладалися на ці продукти, довелося конкурувати з іншими спільнотами за ресурси, які виснажувалися. Вчені вважають, що в результаті цієї кризи колись стійкі спільноти розпалися на більш дрібні та недовговічні.

За словами авторів дослідження, отримані ними результати мають стати черговим уроком для людства: наші спільноти настільки сильні, наскільки міцний ґрунт, на який ми спираємося. Унаслідок кліматичної кризи, яка дедалі сильніше нависає над планетою, людство може незабаром втратити більшу частину ґрунту, необхідного нам для життя.

Раніше вчені вже повідомили, що до кінця століття глобальний рівень моря може піднятися на 0,3 метра, що призведе до втрати половини піщаних пляжів Землі. У результаті багато прибережних спільнот можуть зіткнутися з катастрофічною нестачею ресурсів.

Раніше Фокус писав про те, що підвищення рівня моря на Землі сповільнилося, але попереду чекає різкий стрибок.