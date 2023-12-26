Фундамент міцного здоров'я взимку: 5 вітамінів необхідних нашому організму в холоди

Нашому організму постійно потрібен цілий набір вітамінів і мінералів для підтримки здоров'я, але в зимову пору він може відчувати серйозний дефіцит найважливіших елементів.

З настанням зимової холоднечі нашому організму потрібна додаткова допомога, щоб залишатися бадьорим. Набір життєво важливих поживних речовин може озброїти вас проти проблем зі здоров'ям у холодну пору року. Ось список основних продуктів, які ви можете додати до свого щоденного раціону, щоб зміцнити здоров'я, пише New York Post.

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Перш ніж перейти до розгляду конкретних вітамінів і мінералів, варто розібратися, чому вони особливо важливі в зимові місяці. Зі зниженням температури та скороченням днів потреби нашого організму в поживних речовинах можуть змінюватися. Достатнє споживання певних вітамінів і мінералів може зміцнити імунну систему, підтримати міцність кісток і зберегти рівень енергії. Ось деякі ключові елементи, які ви можете включити до свого зимового плану оздоровлення:

Вітамін С широко відомий своєю роллю в підтримці здорової імунної системи. Він необхідний нашому організму для росту, розвитку і відновлення всіх тканин тіла. Він бере участь у багатьох функціях організму, включно з утворенням колагену, засвоєнням заліза, правильним функціонуванням імунної системи, загоєнням ран, підтримкою хрящів, кісток і зубів. Рекомендована добова норма становить близько 40 мг, які ви легко можете отримати зі свого раціону, але щоб уникнути потенційної шкоди, важливо не перевищувати 1000 мг. Цитрусові фрукти, такі як апельсини, є відмінним природним джерелом.

широко відомий своєю роллю в підтримці здорової імунної системи. Він необхідний нашому організму для росту, розвитку і відновлення всіх тканин тіла. Він бере участь у багатьох функціях організму, включно з утворенням колагену, засвоєнням заліза, правильним функціонуванням імунної системи, загоєнням ран, підтримкою хрящів, кісток і зубів. Рекомендована добова норма становить близько 40 мг, які ви легко можете отримати зі свого раціону, але щоб уникнути потенційної шкоди, важливо не перевищувати 1000 мг. Цитрусові фрукти, такі як апельсини, є відмінним природним джерелом. Вітамін D — ще одна важлива поживна речовина, особливо в темну пору року. Він необхідний для підтримки здоров'я кісток і зубів, підтримує імунну систему, мозок і нервову систему. Він також допомагає регулювати рівень інсуліну, підтримує функцію легенів і здоров'я серцево-судинної системи. Вітамін D у природному вигляді міститься в невеликій кількості продуктів, але його можна отримати зі збагачених продуктів і жирної риби, а також від сонячного світла. Однак узимку, коли природне світло мізерне, може знадобитися певна добавка. Рекомендована добова норма для більшості дорослих становить 600 міжнародних одиниць (МО), а для людей, старших за 70 років, — 800 МО. Останні дослідження показують, що деяким людям може знадобитися більше, особливо тим, хто страждає на певні захворювання.

— ще одна важлива поживна речовина, особливо в темну пору року. Він необхідний для підтримки здоров'я кісток і зубів, підтримує імунну систему, мозок і нервову систему. Він також допомагає регулювати рівень інсуліну, підтримує функцію легенів і здоров'я серцево-судинної системи. Вітамін D у природному вигляді міститься в невеликій кількості продуктів, але його можна отримати зі збагачених продуктів і жирної риби, а також від сонячного світла. Однак узимку, коли природне світло мізерне, може знадобитися певна добавка. Рекомендована добова норма для більшості дорослих становить 600 міжнародних одиниць (МО), а для людей, старших за 70 років, — 800 МО. Останні дослідження показують, що деяким людям може знадобитися більше, особливо тим, хто страждає на певні захворювання. Вітамін B6 життєво важливий для підтримки здоров'я нервової та імунної систем. Він допомагає організму перетворювати їжу на енергію, що може бути особливо корисно в зимові місяці, коли організм втрачає енергію. Він також необхідний для здоров'я мозку та інших життєво важливих органів. Банани, тунець і бобові — одні з найкращих джерел вітаміну B6. Дорослим зазвичай потрібно близько 1,3 мг на день.

життєво важливий для підтримки здоров'я нервової та імунної систем. Він допомагає організму перетворювати їжу на енергію, що може бути особливо корисно в зимові місяці, коли організм втрачає енергію. Він також необхідний для здоров'я мозку та інших життєво важливих органів. Банани, тунець і бобові — одні з найкращих джерел вітаміну B6. Дорослим зазвичай потрібно близько 1,3 мг на день. Цинк підвищує природні захисні сили організму і бере участь у роботі понад 300 ферментів, сприяючи загоєнню ран, синтезу ДНК і виробництву білка. Він також необхідний для здорового росту і розвитку. Цинк допомагає боротися із застудою, сприяє загоєнню ран, а також підтримує почуття смаку та нюху. Він міститься в різних продуктах харчування, але тим, хто схильний до ризику його дефіциту, можуть знадобитися добавки.

підвищує природні захисні сили організму і бере участь у роботі понад 300 ферментів, сприяючи загоєнню ран, синтезу ДНК і виробництву білка. Він також необхідний для здорового росту і розвитку. Цинк допомагає боротися із застудою, сприяє загоєнню ран, а також підтримує почуття смаку та нюху. Він міститься в різних продуктах харчування, але тим, хто схильний до ризику його дефіциту, можуть знадобитися добавки. Жирні кислоти омега-3 — це незамінні жири, які наш організм не може виробляти самостійно. Вони відіграють найважливішу роль у здоров'ї мозку, зменшують запалення і можуть знизити ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця. Омега-3 удосталь містяться в рибі та важливі для підтримки клітинних мембран у всьому організмі.

— це незамінні жири, які наш організм не може виробляти самостійно. Вони відіграють найважливішу роль у здоров'ї мозку, зменшують запалення і можуть знизити ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця. Омега-3 удосталь містяться в рибі та важливі для підтримки клітинних мембран у всьому організмі. Залізо — найважливіший компонент гемоглобіну, речовини в червоних кров'яних тільцях, що переносить кисень із легень по всьому тілу. Воно життєво необхідне для енергії, здорової вагітності та спортивних результатів. Дефіцит заліза може призвести до анемії, внаслідок чого ви почуватиметеся втомленим і слабким. Хоча залізо найкраще засвоюється з таких продуктів, як м'ясо і шпинат, деяким можуть знадобитися добавки.

Включення цих поживних речовин до раціону допоможе підтримати здоров'я в зимові місяці. Вони підтримують різні функції організму — від імунного захисту до вироблення енергії та здоров'я кісток. Однак важливо пам'ятати, що більше — не завжди краще; вживати ці добавки потрібно помірно і відповідно до потреб. Проконсультуйтеся з медичним працівником, щоб підібрати правильний режим приймання добавок з урахуванням ваших конкретних потреб і зрозуміти, які дозування вам підходять. І як завжди, збалансована дієта, багата на різні поживні речовини, — найкращий спосіб підтримувати організм в оптимальному стані.

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