Зупинити галактичну війну зможе правильне спілкування з інопланетянами: що кажуть учені

Учені розповіли, як люди можуть вступити в контакт із позаземними цивілізаціями, і в разі правильного спілкування, зможуть навіть зупинити війну в галактиці.

Група дослідників опублікувала статтю в журналі Astrophysical Journal, в якій вони описують те, що змогли зібрати найбільш повну на сьогоднішній день "науку про позаземну мову", покликану гарантувати, що будь-який контакт із позаземною цивілізацією буде сприйматися дружньо, а не вороже, пише Daily Mail .

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Науковці вважають, що тільки в нашій галактиці існує понад 30 високорозвинених позаземних цивілізацій, але поки що з жодною з них не вдалося встановити контакт. Нову статтю підготували фахівці в галузі лінгвістики, антропології, спілкування тварин, філософії, інформатики та біології з метою дослідження потенційної природи позаземного розуму з лінгвістичними здібностями.

Упродовж десятиліть людство вивчало можливість існування інопланетного розумного життя в космосі та навіть надсилало сигнали й повідомлення, сподіваючись одного разу отримати відповідь. Нове дослідження використовує сучасні уявлення про людські мови та різні способи спілкування тварин з метою з'ясувати, як розшифрувати спробу навмисного спілкування від потенційних інопланетян.

Упродовж десятиліть людство вивчало можливість існування іншого розумного життя в космосі та навіть надсилало сигнали й повідомлення, сподіваючись одного разу отримати відповідь Фото: Daily Mail

Раніше вчені дійшли висновку, що існує невеликий, але можливий шанс на успішний контакт із позаземною цивілізацією, але в цій статті наголошується, що людям ще багато потрібно зробити, щоб збільшити шанси на успішний контакт.

Це може включати розшифровку стародавніх мов, які ще не були перекладені, включно з системою письма, що використовувалася представниками Мінойської цивілізації на острові Крит до 1400 року до н.е., яку так і не розшифрували.

Є надія, що вчені зможуть навіть створити свій власний Розеттський камінь або посібник з перекладу, включивши до нього ключові слова, які, ймовірно, матимуть значення в космосі. Автори пропонують надсилати короткий і простий сигнал у напрямку мільйона зоряних систем один раз на день.

Вчені вважають, що якщо на Землі буде отримано сигнал від інопланетян, то спочатку потрібно відправити назад те саме повідомлення як доказ того, що контакт встановлено. І тільки потім починати розшифровку сигналу. Це потребуватиме пошуку закономірностей у повідомленні, які можуть призвести до відкриття потрібних символів.

Вчені вважають, що якщо на Землі буде отримано сигнал від інопланетян, то спочатку потрібно надіслати назад те саме повідомлення як доказ того, що контакт встановлено. І тільки потім починати розшифровку сигналу. Фото: The Conversation

Але вчені додають, що, оскільки для досягнення найближчої зірки, крім Сонця, зі швидкістю світла потрібно 4 роки, зв'язок буде повільним. Можливо також, що інші форми життя мають зовсім іншу хімію тіла та методи спілкування, які люди не можуть зрозуміти.

Незважаючи на це, вважається, що будь-яка цивілізація, достатньо розвинена для надсилання повідомлень, імовірно, матиме загальні важливі риси, такі як використання інструментів, використання символів, спілкування, створення культури та цікавість.

За словами вчених, це означає, що багато особливостей людської мови можуть бути притаманні інопланетянам. Тому спроби проаналізувати повідомлення інопланетян з більшою ймовірністю увінчаються успіхом.

Якщо цей підхід не буде прийнято, є побоювання, що будь-які стосунки з інопланетним життям залишаться схожими на те, як люди, які зазнали корабельної аварії, махають один одному руками з різних островів, знаючи про існування один одного, але не можуть дізнатися більше, вважають вчені.

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