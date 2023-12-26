Справжня чи штучна: науковці розповіли, яку новорічну ялинку варто обрати й чому

Професор лісового господарства поставив крапку в багаторічних суперечках про те, яке різдвяне дерево є більш екологічним і завдасть менше шкоди планеті.

Щорічно люди по всьому світу купують мільйони різдвяних ялинок, як живих, так і штучних. Наприклад, нещодавнє опитування, проведене в США, показує, що близько трьох чвертей сімей, як правило, встановлюють якесь різдвяне дерево. Однак одне питання залишається відкритим: яке дерево вибрати — штучне чи справжнє? Професор лісового господарства нарешті поставив крапку в цій суперечці, пише Inverse.

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За словами професора лісового господарства, який займається питаннями сталого розвитку в Університеті штату Міссісіпі Кертіса Вандершаафома, насправді відповідь на запитання про те, яке дерево обрати, залежить від того, кому ставиться це запитання та які чинники беруться до уваги. Вчений також зазначає, що набагато кориснішим питанням у цьому випадку є: як мені знайти найбільш стійке дерево того виду, який я хочу отримати?

Вандершаафом зазначає, що живі дерева, як і штучні, мають свої переваги та недоліки, на які варто зважати.

Жива різдвяна ялина

Коли дерева живі і продовжують рости, вони поглинають вуглекислий газ із повітря і використовують його для отримання будівельних білків для своєї деревини. Цей процес дозволяє утримувати парникові гази в атмосфері, де кількість вуглекислого газу занадто велика і сприяє глобальному потеплінню.

Коли дерево зрізають, процес збору вуглекислого газу припиняється, а в якийсь момент зрубана смерека починає гнити і виділяє вуглець. Позитивним моментом у всьому цьому є те, що коренева система дерев все ще продовжить поглинати вуглець і утримувати його протягом деякого періоду часу. За словами вченого, для продовження цього циклу, як правило, лісові господарства висаджують нові дерева.

Походження дерева важливе

За словами вченого, щоб завдати найменшої шкоди екології, необхідно обирати місцеві види, які ростуть у вашому регіоні: за відсутності тривалого транспортування вуглецевий слід різдвяного дерева буде меншим.

Вандершааф також зазначає, що зрубане дерево з найменшим впливом на планету буде те, яке ви виростили у власному дворі. Але, на жаль, цей варіант підійде не всім. У результаті вчений радить звернути увагу на місцеві розплідники, які вирощують ялини, але також захищають ґрунт від ерозії та зводять до мінімуму шкоду поверхневим і ґрунтовим водам від стоків, які можуть містити добрива або пестициди.

Утилізація має значення

Дослідник зазначає, що не менш важливим моментом є й утилізація різдвяного дерева після свят. У такій ситуації найефективнішим способом перероблення є перероблення, а тому слід знайти спільноту або продавця, які пропонують розщепити дерево або подрібнити його для створення мульчі чи використання у стійлах тварин.

Ще одним варіантом є компостування. На думку експерта, дерева можна використовувати як бар'єр від ерозії піску або ґрунту, а також як середовище проживання риб в озерах. Якщо жоден із цих варіантів не підходить, науковець радить розрізати дерево на дрібні частини та залишити на подвір'ї гнити — таким чином воно стане домівкою для багатьох комах, птахів і навіть тварин.

Плюси та мінуси штучних дерев

Одним із найбільших плюсів штучних дерев є те, що вони можуть служити роками і майже не потребують догляду. Водночас здебільшого вони є продуктами нафтопереробки, а коли опиняться на сміттєзвалищі, на їхнє розкладання можуть знадобитися сотні років.

Вандершааф також дав кілька порад щодо використання штучної ялинки, щоб максимально зменшити її вуглецевий слід. По-перше, вчений радить вибрати таке дерево, щоб ви могли використовувати його надалі протягом багатьох років. Хороші новини полягають у тому, що більшість штучних дерев розраховані на термін служби близько 30 років і більше, а тому врешті-решт його вуглецевий слід порівняно з живим зрізаним деревом зведеться до нуля.

По-друге, слід звернути увагу на матеріали, з яких виготовлено штучне дерево. Наприклад, деякі виробники використовують перероблені матеріали, принаймні частково, що допомагає зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Коротші штучні дерева або конструкції з меншою кількістю листя також використовують менше пластику.

По-третє, науковець радить не викидати штучну ялину, якщо вона набридла вам або вже не підходить для нової оселі. Наприклад, таке різдвяне дерево можна спробувати перепродати, подарувати або передати до благодійного фонду — у такий спосіб воно не опиниться на звалищі, а продовжить служити людям. Якщо ці варіанти не підходять, обридлу штучну ялину можна використати для творчості та різних виробів.

Економте електрику

Вчений звертає увагу на те, що ілюмінація також має значення. Дослідник закликає проявити розсудливість і вимикати гірлянди, якщо вони не потрібні наразі. Крім того, нагадує, що світлодіодні світильники більш енергоефективні, ніж лампи розжарювання.

Раніше Фокус писав про найстрашнішу різдвяну ялинку на Землі: як не принести додому сотні "монстрів".