Рік кліматичного краху: найдорожчі катастрофи, що сталися 2023 року

У новій доповіді вчені розкрили 20 найбільш фінансово дорогих кліматичних катастроф року, що минає.

Учені попереджали, що на людство незабаром чекає кліматична криза і, схоже, 2023 рік став її "першою ластівкою". Дослідники впевнені, що він стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Крім того, на світ обрушилися найсильніші хвилі тепла, а за ними наступили посухи, повені, масштабні лісові пожежі й тайфуни, пише Daily Mail.

Підбиваючи підсумки року, що минає, вчені в новій доповіді назвали 20 найбільш фінансово дорогих кліматичних катастроф 2023 року, причому вони торкнулися всіх шести населених континентів.

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Верхівку рейтингу посідають приголомшливі лісові пожежі на Гаваях у серпні 2023 року, внаслідок яких загинуло щонайменше 100 осіб, а завдані збитки становили понад 4000 доларів на людину. Крім того, до рейтингу також увійшли урагани в Гуамі, що сталися в травні, які коштували майже 1500 доларів на душу населення, а також повені в Новій Зеландії, посухи в Іспанії та лісові пожежі, що охопили Чилі.

На думку дослідників 2023 рік не тільки стане найспекотнішим за всю історію спостережень, але його також можна назвати "роком кліматичного краху". Експерти вважають, що основною причиною катастрофічних подій стала нездатність людства швидко відмовитися від використання викопного палива.

Нову доповідь підготувала й опублікувала міжнародна благодійна організація Christian Aid, вона вийшла під назвою "Підрахунок вартості 2023 року: рік кліматичної кризи". У доповіді зазначено, що багатьом жахливим кліматичним катастрофам приділили надзвичайно мало уваги міжнародної спільноти, попри те, що наслідки виявилися вельми гнітючими, і не тільки у фінансовому плані.

За словами виконавчого директора Christian Aid Патріка Вотта, кліматична криза, що обрушилася на планету, не стала сюрпризом для дослідників. Однак наслідки людської діяльності та нездатності відмовитися від використання викопного палива дедалі частіше проявляються у вигляді змитих будинків, загибелі врожаю та худоби через посуху, а також загибелі людей внаслідок повеней та ураганів.

Експерти зазначають, що 2023 рік виявився надзвичайно руйнівним для тих, хто живе в "кліматично вразливих регіонах". Водночас результати досліджень дедалі частіше пов'язують екстремальні погодні явища з потеплінням планети й попереджають, що в майбутньому ситуація фактично лише погіршуватиметься. Передбачається, що надалі на нас чекають дедалі інтенсивніші хвилі тепла та лісові пожежі, а повені та урагани стануть екстремальнішими.

У своєму звіті експерти розділили загальний збиток, нанесений кожним стихійним лихом, на загальну чисельність населення постраждалого району. Таким чином їм вдалося дати оцінку економічного тягаря для людини.

Аналіз свідчить про те, що найвищі втрати від стихійних лих припали на лісові пожежі на Гаваях — 4161 долар на людину. Ця цифра майже втричі вища за загальну вартість події, що посіла друге місце в списку — тропічного шторму на Гуамі в травні — 1455 доларів на людину. До п'ятірки лідерів також увійшли шторм у Вануату в березні — 947 доларів на людину, і лютневий шторм у Новій Зеландії — 468 доларів на людину.

Експерти зазначають, що найбільша кількість людей гине внаслідок стихійних лих у бідніших країнах, оскільки більш розвинені країни здатні краще підготуватися до кліматичних катастроф.

Кліматичні катастрофи 2023 року

Гаваї/США (серпень) — лісова пожежа, 4161$; Гуам (травень) — шторм, 1455$; Вануату (березень) — шторм, 947$; Нова Зеландія (лютий) — шторм, 468$; Нова Зеландія (січень) — повінь, 371$; Італія (травень) — повінь, 164$; Лівія (вересень) — повінь, 105$; Перу (квітень) — повінь, 66$; Іспанія (квітень) — посуха, 50$; М'янма (травень) — шторм, 41$; Чилі (червень) — повінь, 39$; Гаїті (червень) — повінь, 36$; Мексика (жовтень) — шторм, 35$; Чилі (лютий) — лісова пожежа, 30$; США (червень) — шторм, 25$; Китай (серпень) — повінь, 23$; Перу (березень) — шторм, 20$; Малаві (березень) — шторм, 17$; США (березень) — шторм, 16$; Перу (січень) — повінь, 9$.

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