У Китаї в гробниці знайшли 2000-річний астрономічний календар

За словами археологів, календар складається з 23 дерев'яних дощечок.

У Китаї археологи виявили незвичайний набір із дерев'яних пластин, які могли бути стародавнім астрономічним календарем. Артефакти знайшли під час розкопок 2000-річної гробниці на південному заході країни, пише LiveScience.

Археологи знайшли 23 дерев'яні пластини завширшки близько 2,5 см і завдовжки 10 см, де був зображений китайський ієрогліф. Він був пов'язаний із Тяньгань Діжі або "10 небесних стовбурів і 12 земних гілок" — це традиційний китайський астрономічний календар. Заснований під час династії Шан, яка правила з 1600 р. до н.е. до 1045 р. до н.е.

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Автори відкриття припустили, одна з дощечок може означати поточний рік, а решта 22 платини — інші роки.

Круглі дірочки на краях кожної пластини говорять про те, що вони колись були скріплені разом. Але поки достеменно невідомо, як міг функціонувати цей стародавній календар.

Уперше такі предмети були знайдені під час розкопок стародавньої гробниці, попри те, що практика письма на дощечках була поширена в Китаї до винаходу паперу.

Астроном Ед Крупп, директор обсерваторії Гріффіта в Лос-Анджелесі, який не брав участі у відкритті, вважає, що такі календарі були загальноприйнятими в Китаї і використовувалися в китайській астрології.

Він вважає, що знайдений набір дощечок не виконував функцію календаря, натомість, пластини були універсальні — їх можна було використовувати для позначення будь-якого року 60-річного календарного циклу.

Він наголосив на схожості з практикою, якої дотримуються в даоському храмі в китайському місті Сучжоу, де кожен рік циклу представлений статуєю, яку спеціально відзначають, коли вона стає актуальною.

На думку Круппа, знахідки з гробниці Улуна демонструють, що в ній була похована людина з високим статусом.

"Артефакти в гробниці численні й дуже, дуже високої якості. Вони зроблені з дорогого матеріалу", — каже експерт.

Нагадаємо, вчені вважають, що знайшли найдавніший у світі календар, їм вдалося розкрити секрети наскельних малюнків.