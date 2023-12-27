Космічні перегони між США і Китаєм почалися: полем битви стануть точки Лагранжа

Особливі місця в космосі становлять великий інтерес для двох країн, які вже почали нову битву за космос.

Експерти припускають, що в плані освоєння космосу між США і Китаєм уже почалися нові космічні перегони і полем битви стають точки Лагранжа, пише ScienceAlert.

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Точки Лагранжа являють собою місця в міжпланетному просторі, де гравітація двох небесних тіл, наприклад, Сонця і Землі, врівноважує відцентрову силу, яка необхідна для того, щоб космічний штучний апарат постійно обертався по орбіті між ними. У системі Сонце-Земля є 5 точок Лагранжа, які позначаються як L1, L2, L3, L4 і L5.

Наприклад, точки L4 і L5 розташовані таким чином, що є ідеальними місцями для розміщення різних апаратів і космічних телескопів. Будь-який такий штучний об'єкт може залишатися на стабільній орбіті протягом тривалого часу. При цьому апарату не потрібно дуже багато палива для коригування свого положення. Таким чином апарат має постійний чудовий огляд Землі та Місяця. Точки L1 і L2 розташовані ближче до Місяця і є також популярним місцем для розміщення космічних об'єктів.

Як кажуть експерти, той, хто контролює точки Лагранжа, має значну перевагу під час досліджень космосу, а також для підтримання зв'язку та спостереження за Землею і Місяцем.

З точки зору Сонця, точка L2 розташована на відстані 1,5 млн км "за" Землею. За Місяцем з точки зору Землі точка L2 забезпечує безперешкодний огляд глибокого космосу, тому тут розміщений космічний телескоп Вебб.

З точки зору Сонця, точка L2 розташована на відстані 1,5 млн км "за" Землею. За Місяцем з точки зору Землі точка L2 забезпечує безперешкодний огляд глибокого космосу, тому тут розміщений космічний телескоп Вебб Фото: NASA

Китай уже відправив супутник-ретранслятор у точку L2 у системі Земля-Місяць для підтримання зв'язку з посадковим апаратом "Чан'є-4", який став першим, що приземлився на зворотному боці Місяця. США також визначили точку L2 системи Земля-Місяць для розміщення тут першої місячної космічної станції під назвою Gateway наприкінці цього десятиліття.

За словами американського інженера космічних систем Лаури Даффі, точка L2 особливо важлива, адже з цього місця є постійний огляд зворотного боку Місяця. Тому Китай прагне розміщувати свої апарати саме тут.

Економічне і технологічне суперництво між США і Китаєм стало предметом нещодавньої доповіді двопартійного комітету Палати представників Конгресу США. У доповіді сказано, що фінансування NASA і Міністерства оборони має вирішальне значення для встановлення домінування в багатосторонньому управлінні космосом і стимулювання наукових відкриттів.

Згідно з доповіддю, Конгрес має забезпечити потрібне фінансування, щоб протидіяти амбіціям Китаю в космосі. При цьому потрібно зробити так, щоб США стали першою країною, яка розмістить свої апарати у всіх точках Лагранжа.

За останні роки Китай зробив величезний крок уперед у плані дослідження та освоєння космосу. Наприклад, під час місії "Чан'є-5" з Місяця було доставлено зразки місцевої породи, а в найближчому майбутньому апарат "Чан'є-6" має здійснити посадку в районі південного полюса Місяця. Також Китай побудував свою космічну станцію "Тяньгун" і планує в не настільки віддаленому майбутньому відправити своїх астронавтів на Місяць.

У доповіді йдеться, що Китай намагається кинути виклик домінуванню США в космосі. При цьому точки Лагранжа є трампліном для майбутніх пілотованих місій на Марс та інші світи Сонячної системи.

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