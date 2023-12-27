Майбутня колонія на Марсі: нова технологія дасть змогу людям жити і дихати на Червоній планеті

Учені розробили революційний процес, який створює енергію за допомогою світла, що дасть змогу людям жити і дихати на інших світах Сонячної системи.

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Група вчених із Великої Британії, Німеччини та США розробили спосіб імітувати фотосинтез без рослин, що може дати змогу вижити людям на Марсі, пише ScienceFocus.

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Створений вченими процес полягає у збиранні сонячної енергії та її збереженні в хімічних зв'язках, як в акумуляторі. Цю енергію можна перетворити на інші життєво важливі продукти, як-от паливо і повітря для дихання. Тобто, цей процес схожий на фотосинтез, за допомогою якого рослини вловлюють сонячне світло і перетворюють його на корисні хімічні речовини.

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За словами Катаріни Брінкерт з Уорікського університету, Велика Британія, такий процес перетворення енергії буде хорошим доповненням для систем життєзабезпечення майбутніх баз на Марсі. Вчені вважають, що їхня технологія дасть змогу людям жити й дихати на Червоній планеті.

Основним джерелом енергії на Марсі, та й на інших світах Сонячної системи є світло Сонця. Тому вчені пропонують використовувати напівпровідники, які можуть поглинати світло так само, як це робить пігмент у листі рослин під назвою хлорофіл. Ті ж сонячні панелі являють собою зібрання напівпровідників.

Група вчених із Великої Британії, Німеччини та США розробили спосіб імітувати фотосинтез без рослин, що може дати змогу вижити людям на Марсі Фото: The Conversation

Після того, як отримано сонячне світло, його енергію можна перетворити безпосередньо для розщеплення таких сполук, як вода, на кисень і водень. Киснем можна дихати, а водень можна використовувати для створення палива для космічних кораблів.

Науковці кажуть, що для реалізації цього процесу не потрібна велика інфраструктура і навіть електрика, адже вона створюватиметься всередині установки. Окрім цього під час процесу перетворення світла можна створювати й інші молекули, залежно від того, який напівпровідник буде використовуватися.

За допомогою такої технології, як вважають учені, можна навіть перетворити вуглекислий газ в атмосфері Марса в атмосфері на "сонячне паливо". На Марсі 96% атмосфери складається з вуглекислого газу.

Цей революційний процес перетворення енергії вчені хочуть перевірити під час експерименту наприкінці 2024 року або у 2025 році. Спеціальну установку буде відправлено на борту ракети-носія до межі космосу (висота приблизно 100 км), а потім вона повернеться назад на Землю через короткий час.

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