Сліди на піску. Камера апарата MRO зробила цікавий знімок поверхні Марса (фото)

Орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter продовжує розкривати таємниці марсіанської геології.

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NASA показало новий знімок, на якому зображена вражаюча географія Марса, пише Futurism.

На знімку видно захоплюючі візерунки на поверхні Червоної планети у вигляді ребристих ліній. Вони були залишені льодом, який поступово просувається ландшафтом.

Знімок був зроблений орбітальним апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), він вийшов на орбіту Червоної планети 2006 року.

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Такі утворення, які залишають лінії на поверхні планети, вчені називають крижаним потоком. Попри те, що Марс — це пустельний світ, він ще й холодних, у деяких найпрохолодніших куточках планети лід змішується з піском. На планеті є північна і південна полярні шапки, які вкриті шаром льоду і пилу. На Марсі також спостерігаються сезонні крижані шапки, які переважно складаються з сухого льоду, що утворюється над більш постійними шарами водяного льоду.

Лінії на поверхні Марса. Фото: Марс лицо

На зображення космічного апарата потрапили утворення льоду за межами полярних шапок Марса. У NASA пояснили, що лід ковзає схилом донизу, тягнучи за собою каміння і ґрунт. Таке просування льоду на Марсі може тривати протягом тисячі років, створюючи характерні борозни на поверхні.

Утворення льоду становлять великий інтерес для науки, оскільки дають змогу вивчити історію клімату Марса.

Апарат MRO відіграє важливу роль у подібних дослідженнях. Завдяки приладу HiRISE, який названо "найпотужнішою камерою, коли-небудь відправленою на іншу планету", апарат може роздивитися деталі марсіанського ландшафту. За допомогою інших своїх інструментів MRO може навіть відстежувати розподіл пилу в атмосфері, а також розглянути залишки давно висохлих водойм.

Ще 2011 року MRO виявив перші ознаки вищезгаданих щитів сухого льоду на Марсі. Також учені змогли довести, що марсіанські льодовики рухаються.

Нагадаємо, дістатися до Марса у 2 рази швидше допоможе новий двигун. У США вважають, що потрібно поспішити з пілотованим польотом на Марс, поки цього не зробив Китай.