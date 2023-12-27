Чому губи взимку так тріскаються: уся справа в їхній унікальності

Дослідники розповіли, чому наші губи взимку від холоду й вітру сильніше лущаться, ніж у будь-яку іншу пору року.

Усі ми помічали, що взимку наша шкіра потребує особливого догляду і зволоження, до того ж це стосується не тільки шкіри рук і обличчя, особливої уваги також потребують і наші губи. Учені нарешті розповіли, чому наші губи так страждають від морозів і тріскаються, пише Live Science.

За словами лондонського лікаря та заступника клінічного директора клінік Bupa Health Clinics Люка Поулза, причина вразливості людських губ ховається в їхній унікальній анатомії. Шкіра на губах має тонший захисний шар, якщо порівнювати з рештою шкіри обличчя, що робить її максимально вразливою та сприйнятливою до зневоднення.

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Починаючи з "кінового кордону", лінії, що відокремлює тканину губ від іншої частини обличчя, тканина нагадує слизову оболонку, що вистилає внутрішню частину людського рота. Дослідження також показали, що вона складається всього з 3-5 шарів тканини та повністю позбавлена волосяних фолікулів або потових залоз, які присутні на інших частинах людського обличчя.

За словами Поулза, простими словами, клітинні шари шкіри на нашому обличчі в 6 разів товщі, ніж на губах. До того ж на наших губах менше сальних залоз, порівняно з іншими частинами тіла. Це відіграє особливо важливу роль, коли повітря на вулиці стає холоднішим і менш вологим, водночас у будинках і на роботі вмикається опалення. Медики зазначають, що постійний вплив сухого повітря зневоднює ніжну шкіру губ, що згодом і спричиняє розтріскування, лущення та кровотечу (стан, відомий як хейліт).

Як правило, ми, не замислюючись, намагаємося полегшити дискомфорт, облизуючи губи. Однак учені попереджають, що насправді це може лише погіршити ситуацію: слина містить травні ферменти, наприклад, амілазу, що розщеплює крохмалі на цукри, і ліпазу, що сприяє перетравленню жирів.

За словами Поулза, коли ми облизуємо губи, засохла слина видаляє природний маслянистий захисний шар, який насправді якраз і допомагає нашим губам залишатися здоровими. Згодом ці ферменти також здатні пошкодити шкіру, а також сприяють її зневодненню.

Дослідження 2020 року також засвідчило, що закладений ніс також здатний погіршити ситуацію, оскільки це змушує нас дихати через рот, а отже, піддавати губи надлишку слини. Водночас учені зазначають, що сухі губи — не тільки естетична проблема, а також і медична. Річ у тім, що обвітрювання може зробити шкіру губ вразливішою перед інфекціями, а також різноманітними бактеріями та мікробами.

За словами Поулза, якщо стан потрісканих губ не покращується після використання бальзаму, мазі й ситуацію не рятує зволожувач повітря, вам, імовірно, слід звернутися по медичну допомогу.

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