Зміцнить мозок і омолодить шкіру: наука назвала 8 переваг чаю з корицею

Багато сортів чаю мають заспокійливі та цілющі властивості, але чай з корицею поєднує в собі великий список корисних властивостей, що впливає на всі аспекти нашого життя.

Чай з корицею — це не просто ароматний теплий напій. Одержуваний із внутрішньої кори дерева циннамомум, цей традиційний напій тисячоліттями використовували в різних культурах для підтримки здоров'я. Сучасна наука підтверджує ці вікові переконання, і пропонує нам розібратися, що робить чай з корицею корисним доповненням до нашого повсякденного життя, пише Yahoo!

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Кориця буває двох основних сортів: цейлонська і касія. Цейлонська кориця, яку часто називають "справжньою корицею", м'якша і дорожча, тоді як касія більш поширена і має сильний аромат. Однак кориця касія містить кумарин, який може бути шкідливим у великих кількостях, тому помірність є ключовим фактором під час її вживання.

Чай з корицею може похвалитися безліччю корисних властивостей, багато з яких пояснюються високим вмістом поліфенолів, особливо проантоціанідинів. Ці сполуки мають сильні антиоксидантні та протизапальні властивості, сприяючи різним аспектам гарного самопочуття:

Зміцнення здоров'я серця: регулярне вживання цього продукту сприяє зниженню рівня холестерину і кров'яного тиску, що відіграє ключову роль у боротьбі з серцевими захворюваннями.

регулярне вживання цього продукту сприяє зниженню рівня холестерину і кров'яного тиску, що відіграє ключову роль у боротьбі з серцевими захворюваннями. Підвищення імунітету: антиоксиданти, що містяться в чаї з корицею, допомагають боротися з вільними радикалами і зміцнюють імунітет проти вірусів і бактерій.

антиоксиданти, що містяться в чаї з корицею, допомагають боротися з вільними радикалами і зміцнюють імунітет проти вірусів і бактерій. Зменшення хронічного запалення: його протизапальні властивості допомагають впоратися з хронічними захворюваннями і, можливо, запобігти їм.

його протизапальні властивості допомагають впоратися з хронічними захворюваннями і, можливо, запобігти їм. Легше зниження ваги: дослідження показують, що кориця може позитивно впливати на показники ожиріння, що робить її корисною добавкою для контролю ваги.

дослідження показують, що кориця може позитивно впливати на показники ожиріння, що робить її корисною добавкою для контролю ваги. Зміцнення здоров'я мозку: кориця довела свою здатність сповільнювати або запобігати розвитку хвороби Альцгеймера і покращувати когнітивні функції.

кориця довела свою здатність сповільнювати або запобігати розвитку хвороби Альцгеймера і покращувати когнітивні функції. Полегшення ПМС: її протизапальна і стрес-знижувальна дія може полегшити менструальні симптоми.

її протизапальна і стрес-знижувальна дія може полегшити менструальні симптоми. Регулювання рівня цукру в крові: кориця імітує інсулін і допомагає регулювати рівень цукру в крові, що корисно для тих, хто страждає на діабет або переддіабет.

кориця імітує інсулін і допомагає регулювати рівень цукру в крові, що корисно для тих, хто страждає на діабет або переддіабет. Омолодження шкіри: багата на сполуки, що сприяють виробленню колагену, кориця може сприяти розгладженню і підвищенню еластичності шкіри.

Хоча чай з корицею загалом безпечний і корисний, варто проконсультуватися з фахівцями, особливо якщо у вас є такі захворювання, як серцево-судинні хвороби або діабет, або якщо ви приймаєте препарати, що знижують рівень цукру в крові. Також необхідно стежити за типом і кількістю споживаної кориці, щоб уникнути потенційних ризиків, пов'язаних із надмірним споживанням кумаринів із кориці Касії.

Приготування чаю з корицею не потребує особливих зусиль, незалежно від того, чому ви надаєте перевагу — паличкам кориці, чайним пакетикам чи розсипному листю. Кожен спосіб дає дещо інший смаковий профіль та інтенсивність. Щоб посилити природну солодкість і теплоту чаю, додайте в нього мед або часточки апельсина.

Чай з корицею — це не просто чудовий напій, це маленький крок на шляху до здорового способу життя. Завдяки своїй багатій історії та доведеній користі для здоров'я, це просте доповнення до вашого розпорядку дня, яке пропонує безліч переваг. Якщо ви хочете зміцнити здоров'я серця, побороти інфекції або просто насолодитися чашкою заспокійливого напою, чай з корицею може стати для вас чудовим рішенням.

Раніше Фокус писав про потенційну смертельну небезпеку грейпфрутового соку. Дослідники виявили докази того, що фреш із цього тропічного фрукта може виявитися вкрай небезпечним.

Також Фокус писав про користь однієї чашки кави перед інтенсивними тренуваннями. Численні дослідження показали, що споживання кофеїну може підвищити фізичну витривалість під час високоінтенсивних вправ, таких як біг, їзда на велосипеді або плавання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.