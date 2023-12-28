NASA відправить на крижані супутники Сатурна і Юпітера кріоботів для пошуку життя в океанах (фото)

Спеціальні кріоботи зможуть проникнути під крижану поверхню супутників, щоб вивчити океани, які знаходяться на Європі та Енцеладі.

NASA представило основні аспекти майбутньої місії на супутники Сатурна і Юпітера, під час якої роботизовані системи вивчатимуть крижані світи з водними океанами під поверхнею і шукатимуть там позаземне життя, пише Space.

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Нещодавно NASA оприлюднило зустрічі вчених та інженерів, на якій обговорювали концепції майбутньої місії в далекий космос із використанням кріоботів. Ідея полягає в тому, щоб пробитися крізь крижану поверхню супутника Юпітера Європи або супутника Сатурна Енцелада, і запустити туди зонд, який зможе дослідити рідкий океан.

Концепція кріобота передбачає використання циліндричного пристрою, який може розтопити лід на поверхні супутника і проникнути вниз в океан під поверхнею. Цей пристрій запустить вниз апарат, розташований на поверхні супутника.

Концепція кріобота передбачає використання циліндричного пристрою, який може розтопити лід на поверхні супутника і проникнути вниз в океан під поверхнею Фото: NASA

Життя, яким ми його знаємо, залежить від багатьох ключових сполук, молекул і елементів, але, можливо, жодна з них не є такою важливою, як вода. Тому на крижаних супутниках Європа та Енцелад, де є океани з рідкої води під крижаною оболонкою, може ховатися позаземне життя. Навіть якщо це просто мікроби, все одно їхнє виявлення буде революційним відкриттям.

Енцелад — супутник Сатурна Фото: NASA

Але крижані оболонки Європи та Енцелада дуже товсті, тому їх не так просто пробурити, щоб дістатися до океану. Вчені вважають, що кріобот має бути оснащений ядерною енергетичною системою, здатною забезпечити тепло, необхідне для розтоплення багатокілометрового шару льоду. При цьому кріобот має витримати величезний тиск позаземних океанів. За словами вчених, необхідні технології для реалізації цієї місії вже існують.

Європа — супутник Юпітера Фото: NASA

Але кріобот потребуватиме не тільки захисту від навколишнього середовища. Його також необхідно буде захистити від тепла, яке він створює сам. Для цього буде потрібна система управління температурним режимом, яка зможе підтримувати безпечну внутрішню температуру, розподіляючи тепло в навколишнє середовище. Ці технології також уже створено, але їх потрібно трохи поліпшити.

Але вченим ще доведеться знайти способи для майбутнього кріобота краще ідентифікувати перешкоди в крижаних хмарках, які він може зустріти на своєму шляху до океану.

Також учені обговорили ще один важливий аспект місії — систему зв'язку кріобота. Адже кріобот після занурення в океан повинен буде передавати важливі дані на поверхню, де розміщений його материнський апарат. Науковці вважають, що можна використовувати спеціальні кабелі для передачі інформації. Але існує небезпека, що вони можуть порватися. Тому також триває вивчення способів нефізичної передачі даних за допомогою радіо, акустичних систем і навіть магнітних полів.

Кріобот після занурення в океан повинен буде передавати важливі дані на поверхню, де розміщений його материнський апарат. Науковці вважають, що можна використовувати спеціальні кабелі для передачі інформації Фото: NASA

Загальний результат зустрічі вчених полягає в тому, що належить виконати велику роботу, але місія кріоботів до крижаних світів Сонячної системи цілком здійсненна. В кінцевому підсумку це означає, що виявлення життя в інших світах більш імовірне, ніж будь-коли раніше.

Як уже писав Фокус, японський апарат SLIM, який готується до посадки на Місяць, надіслав на Землю свої перші зображення поверхні супутника Землі.