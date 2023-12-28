Дивна активність у найстарішій спіральній галактиці у Всесвіті: її всю трясе (фото)

Учені виявили явище, яке ніколи не спостерігали в таких давніх галактиках.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, провели нове спостереження за найстарішою відомою спіральною галактикою у Всесвіті. Галактика BRI 1335-0417 виникла приблизно 12,4 млрд років тому і є не тільки найдавнішою із собі подібних, а й найвіддаленішою серед відомих спіральних галактик. Під час спостережень учені виявили сейсмічні хвилі. Це явище ще ніколи не спостерігали в таких ранніх галактиках, пише Earth.

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За словами вчених, це дослідження, яке було проведено за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA, дає цінну інформацію про формування ранніх галактик і проливає світло на походження Чумацького Шляху.

Учені хотіли більше дізнатися про галактику BRI 1335-0417, яку вперше виявили 2 роки тому й отримали перший знімок цього об'єкта. Зокрема, вчені хотіли дізнатися більше про те, як газ потрапив до галактики і як переміщався всередині неї. Газ є ключовим інгредієнтом для створення зірок, і може підказати, як у цій галактиці насправді відбувалося формування зірок. Вчені зафіксували рух газу навколо BRI 1335-0417. Вони також визначили утворення сейсмічної хвилі, а це явище ще ніколи не спостерігали в таких давніх галактиках.

Зображення спіральної галактики BRI 1335-0417 Фото: ALMA

Ця сейсмічна хвиля виникла через коливання диска спіральної галактики і, найімовірніше, причиною її появи є потік газу, що надходить у галактику, або ж взаємодія з меншими галактиками. За словами вчених, новий газ є важливим інгредієнтом для бурхливого зореутворення.

Також учені виявили, що галактика має перемичку, як і наш Чумацький Шлях. Ця центральна яскрава область деяких галактик може руйнувати газ і сприяти його переміщенню саме в центр галактики. За словами вчених, перемичка, виявлена в BRI 1335-0417, є найдальшою з відомих подібних структур.

За словами вчених, ранні галактики, подібні до цієї, мають унікальні властивості. У них формування зірок відбувається набагато швидше, ніж у сучасних галактиках. Що стосується галактики BRI 1335-0417, яка має майже таку саму масу, як і Чумацький Шлях, то в ній зірки формуються в сотні разів швидше, ніж у нашій галактиці.

За словами вчених, спіральні галактики є рідкісним явищем у ранньому Всесвіті і як вони сформувалися досі залишається загадкою. Проте вчені сподіваються отримати підказки щодо цього питання під час подальших спостережень за найстарішою спіральною галактикою у Всесвіті.

Фокус уже писав про нове зображення телескопа Габбл, яке насправді є оманливим. На знімку можна побачити 4 спіральні галактики, розташовані поруч, але це не так.

Також Фокус писав про те, яким чином поруч із чорною дірою в центрі нашої галактики з'явилися зірки. Тут настільки екстремальне середовище, що зірки не повинні з'являтися.