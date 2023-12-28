Знижує тиск і рівень холестерину: як вживання часнику змінює наш організм

Нещодавні дослідження підкреслюють численні корисні властивості часнику та його ефективність у зміцненні багатьох аспектів нашого здоров'я.

Часник, популярний інгредієнт, який можна зустріти на кухнях по всьому світу, не тільки надає смаку стравам — дослідження показують, що він також корисний для нашого здоров'я. Наука пропонує розібратися в тому, що робить часник таким корисним продуктом і як витягти з нього максимум користі, пише EatingWell.

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У кожному зубчику часнику міститься величезна кількість вітамінів і мінералів, таких як вітамін С, цинк, калій та інші. Хоча ми зазвичай вживаємо часник у невеликих кількостях, регулярне включення його в раціон може сприяти збільшенню загального споживання поживних речовин.

Часник містить такі сполуки, як аліцин, який бореться із запаленнями і підвищує кількість лейкоцитів у крові. Це означає, що він може допомогти підтримати імунну систему і, можливо, навіть протистояти вірусам.

Деякі дослідження показують, що часник може позитивно впливати на рівень холестерину та кров'яний тиск — важливі чинники серцево-судинного здоров'я. Хоча більшість із цих переваг відзначається під час вживання часникових добавок, включення часнику в раціон харчування все одно є корисним для серця.

Тим, хто страждає на діабет, часник довів, що він допомагає регулювати рівень цукру в крові, що дуже важливо для довгострокового здоров'я і лікування діабету.

Часник також діє як пребіотик, живлячи хороші бактерії у вашому кишечнику. Здоровий мікробіом кишечника необхідний для загального здоров'я і впливає на все — від травлення до настрою.

Універсальність часнику дає змогу легко включати його в щоденний раціон. Приправляєте ви овочі, додаєте його в рис або готуєте домашню сальсу — часник покращує як смак, так і поживну цінність ваших страв.

Щоденне вживання часнику поширене в багатьох культурах, і загалом воно безпечне і може бути корисним. Однак якщо ви страждаєте на специфічні захворювання травної системи, наприклад СРК, вам варто стримати споживання.

Наш організм природним чином виводить токсини через такі органи, як печінка та нирки. Часник же підтримує загальний стан здоров'я, але не є чудодійним засобом для детоксикації.

Незважаючи на деякі твердження, часник також не є чарівним засобом для зниження ваги. Його протизапальні властивості корисні, але вони не спрямовані на боротьбу з жиром на животі.

Часник — це не просто ароматний додаток до ваших страв, це маленький, але могутній внесок у ваше здоров'я. Хоча він особливо ефективний у вигляді добавок, не варто недооцінювати силу часнику, який ви додаєте до картоплі-фрі або страв із макаронів. Як і все хороше, його найкраще вживати у складі збалансованої дієти. Пам'ятайте, що якщо у вас є певні захворювання або ви приймаєте ліки, то краще проконсультуватися з лікарем про те, яка доза вам підходить. Тож наступного разу, коли готуватимете, подумайте над додаванням часнику у вашу страву — і для смаку, і для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, чому нас дратує запах часнику, але не його смак. Різкий і неприємний запах з рота, це ціна, яку люди звикли платити за додавання часнику до своїх страв, але вчені, розгадавши причину його виникнення, знайшли спосіб знизити його вираженість.

Також Фокус писав про те, як позбутися запаху часнику з рота. Дослідники стверджують, що вживання всього одного продукту дасть змогу істотно знизити запах часнику з рота.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.