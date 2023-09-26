Повернути свіжість і впевненість. Названо дієвий спосіб позбутися "часникового дихання"

Дослідники стверджують, що вживання всього одного продукту дасть змогу істотно знизити запах часнику з рота.

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Природно почуватися ніяково після дегустації страви з часником. Однак учені стверджують, що існує досить простий і дієвий спосіб, який допоможе позбутися цього не найприємнішого запаху з рота, пише Daily Mail.

Дослідники з Університету штату Огайо виявили, що білки, які містяться в простому йогурті з незбираного молока, вельми дієво нейтралізують сполуки на основі сірки, що викликають запах. Під час дослідження вчені помістили однакову кількість сирого часнику в скляні пляшки, а потім додали в них йогурти з різним вмістом жиру, білка і води.

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Результати дослідження показують, що йогурт на 99% ефективно знижує вміст основних сполук часнику, які й спричиняють неприємний запах. Дослідники також виявили, що йогурти з високим вмістом білка найефективніше справляються з усуненням запаху часнику. Хороший результат також показали йогурти з високим вмістом жиру.

За словами старшого автора дослідження, доктора Шеріл Беррінжер, раніше вченим вже було відомо, що білки пов'язують смак, тепер вони також виявили, що це може надавати інший позитивний ефект.

Під час експерименту вчені також перевірили дії йогурту на смажений часник. Однак під час аналізу вони виявили, що обсмажування часнику саме по собі значно зменшує кількість летких з'єднань, що викликають неприємний запах. Тепер автори дослідження вважають, що отримані ними результати закладають "хорошу основу для вивчення різних білків", які надалі можна буде використовувати для створення ідеального продукту для знищення неприємного запаху часнику з рота.

Доктор Беррінджер також вважає, що грецький йогурт, з вищою цінністю білка, може більш ефективно справлятися з цим завданням, ніж простий йогурт із цільного молока. Водночас учені зазначають, що для ефективного усунення неприємного запаху йогурт необхідно вживати відразу після того, як ви з'їли страву з часником.

Раніше Фокус писав про те, що вчена розкрила таємну причину поганого запаху з рота.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.