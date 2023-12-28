Море забрало до себе: вчені досі шукають затонуле піратське місто в Англії (фото)

Прибережні міста Англії завжди боролися з невблаганною силою природи. Зникле місто Рейвенсер Одд є свідченням сили і невідступності морських хвиль.

Свою назву історичне місто Рейвенсер Одд отримало від давньоскандинавського слова odde, що означає мис або точку землі. Стратегічне розташування зробило його центром торгівлі та судноплавства у XIII-XIV століттях, пише Ancient Origins.

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Рейвенсер Одд швидко процвітав, налічуючи понад 100 будинків, жвавий ринок, склади, пристані і навіть власний суд і в'язницю. На піку свого розквіту воно збирало мито з понад 100 торгових кораблів щороку і конкурувало із сусідніми містами за вплив.

Попри стрімке зростання, місто зіткнулося з нездоланними викликами. Ерозія узбережжя та зміна течії річки Хамбер становили значну загрозу. Зрештою, ці природні проблеми призвели до зникнення міста.

Документи натякають на те, що сильний шторм наприкінці XIV століття міг поглинути Рейвенсер Одд у море, тоді як інші свідчення вказують на навмисне знищення міста містами-суперниками або загарбниками.

Найбільш руйнівної долі місто зазнало під час суворої зими 1356-1357 років, коли сильні вітри та повені затопили Рейвенсер Одд, змусивши його мешканців покинути свої домівки. Катастрофічна повінь Святого Марцелла 1362 року остаточно вирішила його долю, стерши місто з лиця землі.

Карта Хамбера 1595 року, на якій ліворуч на північному березі зображено Кінгстон-он-Галл, а праворуч внизу - Грімсбі на південному березі. Рейвенсер Одд мав би бути розташований за 1,5 км від Спарн-Пойнт, тонкого мису в гирлі річки Фото: The British Library

Століття потому науковці намагаються розкрити таємниці, заховані під хвилями. Використовуючи передові технології ехолотів, команда на чолі з професором Деном Парсонсом прагне заново відкрити затонуле місто, яке, ймовірно, лежить приблизно в 500 метрах від мису Сперн-Пойнт.

Їхні методи включають сканування морського дна, де вони виявили ознаки складного міського планування. Наступний етап передбачає проходження ще 500 метрів, щоб виявити більше залишків міста. Після цього команда планує продовжити дослідження, потенційно виявивши артефакти та залишки життя міста, можливо, навіть могили, яким 700 років.

"Ми прокопали близько 500 метрів на 100 метрів завширшки, а на наступному етапі — ще 500 метрів. Це схоже на косіння трави, ми будемо продовжувати косити її, — сказав професор Парсонс. — Як тільки ми його знайдемо, ми будемо дуже зацікавлені в тому, щоб спустити туди водолазів і шукати артефакти. Все це потрібно буде узгодити через офіційні канали. Як поселення, воно мало б мати могили. Але якщо говорити про 700-річну історію, то зазвичай це не така велика проблема, якщо це не така недавня подія, як, скажімо, "Титанік"".

Майбутнє обіцяє бути багато знахідок, оскільки вчені очікують на дивовижні відкриття, що дрімають під холодними хвилями. Пошуки затонулого міста продовжуються, привертаючи увагу до динамічної та нестабільної природи прибережних поселень, що стикаються з природними силами та змінами довкілля.

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