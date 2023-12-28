Знайдено череп морського чудовиська віком 150 млн років: несхожий ні на що інше (фото)

Скам'янілі рештки стародавньої морської рептилії були знайдені в скелі на висоті 12 метрів — можуть належати абсолютно новому виду.

Скам'янілості древніх хижаків Землі збираються на юрському узбережжі вже сотні років. Колись це місце являло собою мілке і тепле море, надзвичайно багате на життя. Сьогодні цю місцевість постійно розмиває Ла-Манш, а тому вчені раз у раз знаходять все нові скам'янілості, які століттями ховаються під шарами глини, пише IFLScience.

Під час однієї з експедицій експерти зі скам'янілостей Кріс Мур і Стів Етчес виявили величезного пліозавра на пляжі в Кіммеріджі (Дорсет, уздовж Юрського узбережжя). Цей район справді славиться знахідками різноманітних скам'янілостей, проте виявлення останків 12-метрового пліозавра стало справжнім відкриттям для дослідників.

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Дослідники взялися за вивчення скам'янілостей, знайдених у скелі на висоті близько 12 метрів, і дійшли висновку, що вони, ймовірно, належать "гігантському морському монстру" — стародавньої морської рептилії — пліозавра, сила укусу якого могла змагатися з сумно відомим тиранозавром. Під час дослідження вчені змогли відновити зуби стародавнього морського хижака, проте виявили дещо дивовижне: цікаві особливості черепа свідчать про те, що знайдені рештки можуть належати абсолютно новому виду.

Скам'янілість спочатку знайшов ентузіаст, який прогулювався пляжем у Дорсеті Фото: BBC Studios

За словами авторів дослідження, вони виявили кілька особливостей: по-перше, гребінь, який раніше не спостерігався в скам'янілостях пліозаврів; по-друге, лінія підборіддя цієї істоти закінчується в задній частині ока, але зазвичай, вона закінчується у пліозаврів у передній частині ока. У результаті вчені припустили, що перед ними можуть бути останки раніше невідомого науці стародавнього хижака, який, імовірно, мешкав на Землі близько 150 мільйонів років тому.

Зазначимо, що науці не так багато відомо про пліозаврів — вони жили на Землі десятки мільйонів років тому і, ймовірно, панували в океані, полюючи на іхтіозаврів. Припускають, що представники цього виду могли рухатися з неймовірною швидкістю, а їхні зуби могли завдавати ударів сили, здатної позмагатися із силою удару тиранозавра.

Череп пліозавра в майстерні музею колекції Етчес Фото: BBC Studios

Автори дослідження зазначають, що в нових рештках вони виявили, що зуби, розташовані на кінчику черепа, мають вертикальні гребені, які порушують присмоктування і дають змогу хижакові швидко відірвати щелепу від здобичі. Науковці також зазначають, що одним із найдивовижніших фактів також виявилися розміри стародавнього хижака, а також тім'яне око, яке також було виявлено на маківці черепа.

У результаті вчені припустили, що їм вдалося виявити абсолютно новий вид пліозаврів, однак, щоб довести це, будуть потрібні додаткові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено скелет найважчої тварини в історії Землі: понад 20 м завдовжки та вагою до 340 тонн.