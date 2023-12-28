Виділяють шкідливі речовини: святкові ялинки можуть бути небезпечними для здоров'я

Нове дослідження вчених виявило, що принесені додому ялинки разом зі святковим настроєм наповнюють житло шкідливими сполуками.

У святковий сезон живі різдвяні ялинки приносять у домівки не тільки святковий настрій, а й аромат, створюваний сполуками, відомими як леткі органічні сполуки (ЛОС). Ці леткі органічні сполуки відповідають за свіжий сосновий запах, але група дослідників вивчила, що саме виділяють ці ялинки і як це може вплинути на якість повітря в приміщенні, пише SciTechDaily.

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Дослідження було зосереджено на ялині Дугласа, ув'язненій у камеру, щоб уважно стежити за її викидами протягом 17 днів. Запах, який ми асоціюємо з різдвяними ялинками, зумовлений монотерпенами — підгрупою летких органічних сполук. Ці сполуки не тільки широко поширені в таких побутових предметах, як освіжувачі повітря і свічки, але присутні і як елемент зовнішнього повітря, оскільки виділяються хвойними деревами.

Дослідників на чолі з інженером-екологом Дастіном Поппендіком з Національного інституту стандартів і технологій, особливо цікавила взаємодія між монотерпенами та озоном — компонентом повітря, який, будучи захисним у верхніх шарах атмосфери, може бути шкідливим на рівні землі. Вони виявили, що під час контакту озону з монотерпенами, що виділяються ялинкою, утворюються нові сполуки, зокрема формальдегід, хоча й у дуже малих кількостях.

Цікаво, що найсильніше виділення монотерпенів відбувалося в перші дні після занесення ялинки в приміщення, що нагадувало силу аромату від підключаємого освіжувача повітря. Однак ця інтенсивність швидко знижувалася, що свідчить про те, що хоча початковий вплив може бути помітним, з часом він зменшується. Щоб зменшити можливе подразнення від цих викидів, особливо для людей, чутливих до летких органічних сполук, автори дослідження радять провітрювати приміщення навколо ялинки або дати їй постояти на вулиці кілька днів, перш ніж заносити в будинок.

У підсумку дослідження показало, що хоча різдвяні ялинки і виділяють сполуки, що можуть вплинути на якість повітря в приміщенні, загальний вплив є відносно слабким, особливо тому, що викиди швидко зменшуються після встановлення ялинки, хоча на це все ж таки варто звертати увагу. Утім, дане дослідження проливає світло на хімію наших святкових традицій і закладає підґрунтя для розуміння та управління якістю повітря в приміщеннях не лише під час святкового сезону, а й у контексті повсякденних побутових предметів і практик.

Раніше Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

Також Фокус писав про те, як люди здатні змінювати хімічний склад повітря. Завдяки новому дослідженню експерти зможуть глибше вивчити питання про те, який вплив люди чинять на навколишній світ.

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