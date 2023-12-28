Клітини крові буквально розриває: вчені розповіли про небезпеки польоту в космос для людей

Людство вже десятиліттями безперервно намагається освоїти космос, але подібні подорожі не минають дарма для людей, готових заплатити ціну здоров'я заради того, щоб дотягнутися до зірок.

У світі освоєння космосу політ на орбіту є настільки ж захопливим, наскільки й фізично важким і навіть смертельно небезпечним. Зараз дослідники вивчають, як інтенсивні навантаження, що виникають під час зльоту, можуть вплинути на організм астронавта на клітинному рівні, зокрема на клітини крові, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

В авангарді цих досліджень перебуває центрифуга великого діаметру Європейської космічної обсерваторії — пристрій завширшки 8 метрів, здатний імітувати силу тяжіння, що у 20 разів перевищує земну. З її допомогою вчені намагаються зрозуміти, чи може висока гравітація, яка відчувається під час запуску — зазвичай у три-шість разів перевищує земну, — призвести до ослаблення або навіть розриву клітин крові. Це явище становить особливий інтерес через його потенційний зв'язок із "космічною анемією" — станом, за якого астронавти повертаються з космосу зі зменшеною кількістю червоних кров'яних тілець, відчуваючи втому та слабкість через цю втрату.

У дослідженні, проведеному під керівництвом Джорджини Чавес з Болівійського католицького університету Сан-Пабло, еритроцити людини поміщають у різні гравітаційні умови за допомогою центрифуги. Клітини піддаються різним рівням імітації гравітації, а потім аналізуються на предмет будь-яких змін або пошкоджень.

Це дослідження ґрунтується на висновках про те, що клітини крові можуть розриватися в умовах низької гравітації в космосі. Гіпотеза команди полягає в тому, що первісна інтенсивна гравітація, яку відчувають під час запуску, може підготувати ці клітини до подальшого руйнування в умовах мікрогравітації, сприяючи розвитку космічної анемії.

Наслідки цього дослідження досить значні. Розуміння того, як зміни гравітації впливають на клітини крові, може призвести до поліпшення медичних протоколів для астронавтів, забезпечуючи їм можливість залишатися у формі і здоровими під час і після польотів. Воно також додає важливий шматочок до головоломки фізіології людини в космосі — галузі, яка все ще сповнена безлічі невідомих, незважаючи на швидкий розвиток технологій космічних подорожей.

У міру просування дослідження його результати можуть не тільки пролити світло на проблеми, пов'язані з космічними подорожами, а й прокласти шлях до поліпшення медичного лікування відповідних захворювань на Землі. Отримані дані можуть поліпшити наше розуміння динаміки клітин крові під час різних фізичних навантажень, що принесе користь медицині в цілому. Хоча повні результати ще не оприлюднені, це дослідження підкреслює важливість вивчення основних компонентів життя в незвичайних умовах космосу.

Раніше Фокус писав про плани NASA запустити космічний корабель на ядерному двигуні.

Також Фокус писав про те, чи існує звук у космосі. У деяких фантастичних фільмах звучить фраза, що ніхто не почує ваш крик у космосі. Але чи правда це?