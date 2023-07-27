Швидкий політ на Марс усе реальніший: NASA запустить космічний корабель на ядерному двигуні (фото)

У межах нового проєкту відбудеться випробування нової революційної технології, яка потенційно дасть змогу значно скоротити час польоту на Червону планету.

Related video

Нова технологія дасть змогу швидко переміщатися між Землею, Місяцем і Марсом, вважають у NASA. У найближчому майбутньому на навколоземну орбіту буде запущено космічний корабель, оснащений ядерним двигуном, для випробування цієї технології в умовах космосу. Якщо все піде за планом, то подібні космічні транспортні засоби допоможуть людям швидше колонізувати Червону планету, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

26 липня стало відомо про те, що NASA, Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) і компанія Lockheed Martin збираються створити новий космічний корабель, що працює на ядерному двигуні. Новий корабель отримав назву DRACO, і він має вирушити на навколоземну орбіту для демонстрації нової технології вже наприкінці 2025 — на початку 2026 року. Вартість цього проєкту — 499 млн доларів.

NASA, як і раніше, планує доставити перших астронавтів на Марс або наприкінці наступного десятиліття, або на початку 2040-х років Фото: NASA

NASA, як і раніше, планує доставити перших астронавтів на Марс або наприкінці наступного десятиліття, або на початку 2040-х років. Застосування ядерного двигуна в космічних ракетах і космічних кораблях дасть змогу значно скоротити час польоту на Марс. Якщо зараз на Марс можна долетіти приблизно на 8-9 місяців, то за допомогою ядерного двигуна це займе всього пару місяців. Принаймні в теорії.

Такий вигляд матиме космічний корабель DRACO з ядерним двигуном Фото: NASA

Згідно із заявою NASA, нові ракети й космічні кораблі будуть оснащені невеликими ядерними реакторами, де під час розщеплення атомів буде виділятися величезна кількість тепла. Це тепло передається газу, який розширюється та вилітає в космос через сопло для створення тяги.

Для проведення демонстрації нової технології космічний корабель із ядерним двигуном буде запущено на висоту від 700 до 2000 км над поверхнею Землі. У NASA заявили про те, що для запуску нового космічного корабля не потрібна велика ракета і він зможе поміститися всередині обтічника тієї ж Falcon 9 від компанії SpaceX. Коли DRACO досягне призначеної точки в космосі, то буде запущений ядерний двигун, який буде оснащений системою безпеки, щоб запобігти вибуху. Очікується, що DRACO пропрацює на орбіті кілька місяців. Інші характеристики корабля поки що тримаються в секреті.

До речі, ще на початку 70-х років NASA планувало використати космічний корабель із ядерним двигуном для доставки астронавтів на Марс до 1979 року. Але цей проєкт закрили 1972 року.

Фокус уже писав про те, що у Великій Британії розпочали створення найбільшого у світі термоядерного ракетного двигуна. Очікується, що цю технологію продемонструють у 2027 році.

Також Фокус писав про те, що NASA протягом недовгого часу не могло підтримувати зв'язок із Міжнародною космічною станцією через інцидент на Землі.