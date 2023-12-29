Доля зникомого виду перебуває в руках 120-грамової істоти: народився рідкісний лемур (відео)

Чарівні кадри показують, як крихітний "лемур, що танцює" чіпляється за свою маму в перші миті життя.

На Землі живуть мільярди видів дивовижних істот, але, на жаль, багато з них сьогодні перебувають під загрозою зникнення. Наприклад, лемур сифака Кокереля, чий вид опинився на межі зникнення. Честерський зоопарк наразі є єдиним зоопарком у Великій Британії та одним із трьох у Європі, де піклуються про представників цього виду, намагаючись відновити їхню чисельність, пише Daily Mail.

На щастя, у співробітників Честерського зоопарку є хороші новини для захисників природи: у їхньому розпліднику народилося крихітне дитинча цього рідкісного виду. Співробітники зоопарку показали відео, на якому видно, як ясноокий малюк міцно чіпляється за шерсть матері, коли вона стрибає з дерева на дерево.

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Цей вид приматів родом із Африки перебуває під загрозою зникнення й отримав своє прізвисько "лемур, що танцює" через свій характерний галоп боком. Учені виявили, що саме ці рухи дозволяють тваринам долати великі відстані, витрачаючи мінімальну кількість енергії.

Сьогодні ця крихітна надія зникомого виду важить лише близько 120 грамів, проте вже за три місяці це зміниться: дитинча почне рости, і дослідникам вдасться дізнатися його стать. За словами приматолога Честерського зоопарку, доктора Ніка Девіса, дитинча з'явилося на світ від батьків 11-річної Беатріс і 10-річного Еліота, і згодом саме воно стане великим стимулом для розвитку зникомого виду.

Дитинча є надією для цілого виду зникомих лемурів Фото: CHESTER ZOO

Зазначимо, що сьогодні в зоопарках Європи мешкають лише 5 інших сифаків Кокереля, новонароджене дитинча стане шостим у цьому списку. Саме тому, за словами вчених, поява нового представника цього виду така особлива.

За словами Девіса, дитинча народилося з густою пухнастою білою шерстю, як і його батьки, уже з широко розплющеними очима.

Зазначимо, що за останні 30 років дика популяція лемурів сифака Кокереля скоротилася на неймовірні 80%. Основною причиною називають втрату середовища проживання на острові Мадагаскар. У результаті вчені внесли цей вид лемурів до категорії таких, що перебувають під загрозою зникнення. За словами директора відділу тварин і рослин Честерського зоопарку Майка Джордана, цей унікальний вид приматів мешкає тільки в одному місці на Землі — у північно-західних лісах Мадагаскару.

У своєму природному середовищі існування лемури сифака Кокереля можуть вирости до 46 сантиметрів заввишки, а їхній хвіст також може досягати до 46 сантиметрів. За словами вчених, цей хвіст допомагає їм утримувати рівновагу, коли вони стрибають через дерева на висоту від 6 до 9 метрів.

Раніше Фокус писав про те, що на Мадагаскарі вчені відкрили новий вид лемурів.