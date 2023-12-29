Алкоголь пов'язали з розвитком кількох видів раку: у зоні ризику мільйони людей

Нещодавні дослідження пов'язали алкогольні напої одразу з кількома видами раку і дійшли висновку, що лише повна відмова від них зможе значно захистити нас від розвитку цієї важкої хвороби.

Нещодавно вчені з'ясували переваги скорочення або відмови від вживання алкоголю. У великому огляді, проведеному Міжнародним агентством з вивчення раку при Всесвітній організації охорони здоров'я, було проаналізовано дані численних досліджень, щоб зрозуміти взаємозв'язок між скороченням споживання алкоголю і ризиком розвитку раку, пише Gizmodo.

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Результати наукової роботи виявили чіткий зв'язок між скороченням споживання алкоголю і значним зниженням ризик розвитку раку порожнини рота і стравоходу. Вони також помітили тенденцію, яка дає змогу припустити, що менше споживання алкоголю може знизити ризик розвитку раку грудей, гортані та товстої кишки, хоча ці висновки мають більш попередній характер. Водночас дослідження не знайшло однозначних доказів впливу на рак печінки та горла.

Одним із головних згубних чинників у цій історії є ацетальдегід — шкідлива сполука, яка утворюється в нашому організмі під час розщеплення алкоголю. Цей токсин відіграє ключову роль у розвитку раку, пов'язаного з алкоголем. Таким чином, менше вживання алкоголю прирівнюється до меншої схильності до впливу ацетальдегіду, що потенційно веде до зниження ризику розвитку раку.

Це дослідження проводиться на тлі тривожних даних. ВООЗ зазначила, що ще 2020 року споживання алкоголю було пов'язане з більш ніж 740 000 випадків раку в усьому світі. Розуміння того, як навіть скромне скорочення споживання алкоголю може вплинути на ризик розвитку раку, вкрай важливе, оскільки не всі ризики розвитку раку піддаються регулюванню однаковою мірою.

Фархад Ісламі, епідеміолог з Американського онкологічного товариства та автор дослідження, наголошує на необхідності проведення подібних комплексних досліджень. "Ці дані — не просто статистика, це цінні відомості для розробки майбутніх рекомендацій з охорони здоров'я та розуміння реальних наслідків нашого вибору способу життя", — каже Ісламі.

Завдяки подібним дослідженням стає все більш очевидним факт того, що скорочення або повне утримання від алкоголю забезпечує найкращий захист від деяких видів раку. Хоча точні переваги зниження споживання алкоголю для інших видів раку потребують подальших досліджень, наразі консенсус визнає, що безпечного рівня споживання алкоголю не існує. Тому скорочення споживання алкоголю — це не просто вибір способу життя, це активний крок до довголіття і потенційної свободи від ризику розвитку різних смертельних захворювань.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

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