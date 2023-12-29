Чудо природи чи рукотворне диво: хто насправді створив 10 000-річні підводні руїни Йонагуні (фото)

У 1995 році, поблизу узбережжя Японії, дайвер виявив незвичну структуру, яку досі досліджують вчені. Ніхто не визначив, чи це сліди древньої цивілізації, чи наслідки природних явищ.

Біля узбережжя Йонагуні, Японія, розташовані підводні руїни, які вже багато років спантеличують дослідників. Монумент Йонагуні, якому, як вважають, близько 10 000 років, викликав дискусії серед експертів щодо його походження, пише Ancient Origins.

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Одні стверджують, що це місце створене людиною, інші вважають, що воно виникло через природні явища. Відкрите в 1995 році дайвером, це місце складається з монолітних блоків, розташованих так, що це вказує на втручання людини.

У 1996 році провели детальні дослідження, щоб вивчити і нанести на карту структуру. Фахівці виявили масивну арку, ідеально підігнані кам'яні блоки, прямокутні з'єднання, різьблення, сходи, бруковані вулиці та величні сходи. Водолази, які досліджували цей район, виявили п'ять підводних археологічних пам'яток біля трьох морських островів на глибині від 6 до 30 метрів.

Відкрите в 1995 році дайвером, це місце складається з монолітних блоків, розташованих так, що це вказує на втручання людини Фото: Вікіпедія

Прихильники теорії рукотворності виділять такі особливості, як круглі та менші ями, розташовані рядами, що нагадують стародавні техніки видобутку корисних копалин. Професор Масаакі Кімура звернув увагу на сліди, що вказують на роботу людини над камінням.

Однак скептики, зокрема геолог Роберт Шох, стверджують, що утворення є результатом природних процесів, можливо, під впливом тектонічних рухів і землетрусів.

Попри дискусії, деякі вчені продовжують шукати докази рукотворності цього місця. Якщо ці споруди створені людиною, то вони можуть бути залишками стародавнього міста, яке існувало близько 10 000 років тому, коли рівень моря був нижчим. Дослідник Грем Хенкок проводить паралелі між Йонагуні та іншими підводними руїнами по всьому світу, припускаючи існування стародавнього підводного світу.

Одна з версій полягає в тому, що споруди побудовані джомонами, доісторичними мешканцями Японії з 12 000 до 300 року до нашої ери. Джомони були новаторами, розвиваючи гончарство, можливо, в той час, коли були побудовані споруди Йонагуні.

Науковці використовують передові технології, такі як підводне гідролокаційне картографування та 3D-моделювання, щоб розгадати таємниці, що оточують монумент Йонагуні. Дослідження цієї стародавньої пам'ятки триває, і вчені з нетерпінням чекають на відкриття істини.

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