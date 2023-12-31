На руїнах стародавнього міста: посеред водного каналу знайшли голову грецького божества (фото)

Історія Кирени сягає 631 року до н. е., коли її заснували переселенці з грецького острова Фера. Протягом восьми поколінь воно процвітало як в економічному, так і в культурному плані.

Археолог Іссам Менфі нещодавно зробив видатне відкриття в Лівії, відкопавши голову стародавньої статуї, що належала Вакху або Діонісу, божеству, якому поклонялися в грецьку епоху. Її виявили у водному каналі біля руїн Кирени, стародавнього міста, розташованого на сході Лівії, пише Arkeonews.

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Історія Кирени сягає 631 року до н. е., коли її заснували переселенці з грецького острова Тера. Спочатку під владою царя Батта та його наступників протягом восьми поколінь (до 440 р. до н.е.) Кирена процвітала як в економічному, так і в культурному плані. Місто розширилося, охопивши кілька портів і ставши центром інтелектуального впливу з відомими філософами і видатною медичною школою.

Під час піднесення Єгипту Птолемеїв у 323 р. до н. е. Кирена здобула славу значного інтелектуального центру того часу. Однак у 96 році до н. е. вона потрапила під римське панування, ставши столицею провінції Киренаїка, пізніше об'єднаної з Критом у 67 році до н. е.

Вакха шанували як бога вина та сільського господарства, а також пов'язували з родючістю, драмою та веселощами Фото: Libyan News Agency

Попри період процвітання за часів римського панування, занепад Кирени розпочався з єврейського повстання у 115 р. н. е., яке ще більше посилилося після руйнівного землетрусу у 365 р. н. е. Долю міста вирішило арабське завоювання у 642 році нашої ери, яке перетворило його на руїни, що стоять донині.

Відкриття Менфі, що є частиною серії знахідок, зроблених після шторму під назвою "Даніель", який обрушився на регіон у вересні минулого року, представляє третій знайдений артефакт. Голову статуї, ідентифіковану як голову Вакха — також відомого в грецьку епоху як Діоніс — Менфі довірив Управлінню з контролю за старожитностями Кіпру для наукового дослідження.

Вакха шанували як бога вина та сільського господарства, а також пов'язували з родючістю, драмою та веселощами. Як до божества, пов'язаного з сільським господарством, до нього часто зверталися, щоб забезпечити щедрі врожаї.

Ця знахідка проливає світло на багату культурну спадщину Киринеї та поглиблює наше розуміння давніх релігійних практик і вірувань. Такі відкриття дають неоціненне уявлення про минуле, вносячи свій внесок у мозаїку людської історії та підкреслюючи важливість збереження і вивчення археологічних пам'яток.

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