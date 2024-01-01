Вистачить, щоб огорнути Землю: у Новій Англії всюди знаходять залишки загадкових кам'яних стін

Дослідники працюють над кількісною оцінкою цього явища та вже виявили, що воно за обсягом значно перевищує Велику китайську стіну.

Занедбані кам'яні стіни трапляються на всій території США, проте лише в Новій Англії вони буквально зустрічаються на кожному кроці. Дослідники вважають, що цей феномен занедбаних кам'яних стін пов'язаний із унікальним у регіоні поєднанням твердих кристалічних порід, льодовикових ґрунтів і ферм із клаптиковими ковдрами невеликих земельних ділянок, пише Inverse.

Майже всі ці конструкції зведені європейськими поселенцями та їхніми тягловими тваринами, які збирали та скидали льодовикове каміння із сільськогосподарських полів і пасовищ до огорож і кордонів. Після цього вони використовували льодовикову породу, щоб зводити цілі ряди з каменів.

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Найстаріші подібні стіни датуються 1607 роком, проте більшість стін були зведені лише століття потому, в період між Американською революцією та культурним зрушенням у бік міст і промисловості після Громадянської війни.

У новому дослідженні вчені з Університету Коннектикуту зосередилися на вельми амбітному завданні: оцінити кількість каменю, який був використаний для зведення цих стін. За словами співавтора дослідження Роберта Торсона, маса каменю, яку фермери пересували в тому столітті, склала неймовірні близько 400 000 кілометрів барикад. До того ж більшість із них були складені одна на одну й досягали висоти до стегна середньої людини, а їхня ширина була приблизно такою ж. Для порівняння, за словами дослідників, цього вистачило б, щоб 10 разів огорнути Землю по екватору або досягти Місяця на його максимальному зближенні із Землею.

Автори дослідження також виявили, що обсяги використаного каменю значно перевищують ті, що були використані для будівництва Великої китайської стіни, єгипетських пірамід у Гізі та стіни Адріана у Великій Британії разом узятих.

Сьогодні вчені використовують техніку під назвою LiDAR, а також виявлення світла та визначення дальності для вимірювання й нанесення на карту кам'яних стін по всьому штату Нова Англія. За словами Торсона, сьогодні ці кам'яні конструкції відіграють важливу роль для дикої природи, створюючи своєрідні окремі екосистеми. Наприклад, для лишайників і моху сухі кам'яні стіни є поверхнею, на якій інші рослини не можуть із ними конкурувати. Водночас для рослин стіни — своєрідний захист від сонця та вітру, а тварини використовують їх для захисту і як укриття.

Науковець також зазначає, що ці загадкові кам'яні стіни раніше не були описані та класифіковані вченими, а тому на них із колегами чекає багато роботи. По-перше, учені прагнуть створити повну карту розташування кам'яних стін. По-друге, вивчити різні типи стін. Автори дослідження також вважають, що вивчення цих кам'яних конструкцій може пролити світло на життя місцевих поселень, їхній побут і культурні цінності.

Раніше Фокус писав про те, що стіни Єрихона можуть бути біблійною неймовірно захопливою вигадкою: вчені вирішили розібратися.