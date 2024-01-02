Божевілля в океані. Знайдено вбивцю кита, який переслідує свою жертву та завдає жорстоких ударів (відео)

Дослідники розкрили жорстоке вбивство фінвала в Каліфорнії — особистість мучителя жахнула вчених.

На початку грудня на берег Сан-Дієго (Каліфорнія, США) в Тихому океані викинуло тіло фінвалу, або оселедцевого кита, які сьогодні перебувають під загрозою зникнення. На перший погляд, молода самка смугастика здавалася абсолютно здоровою, проте потім рятувальники помітили на її тілі шрами, залишені ніби граблями, пише Daily Mail.

Дослідники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) розпочали дослідження тіла. Спочатку вчені припустили, що 15,8-метрова самка фінвала стала жертвою великих білих акул в океані, проте шрами на тілі китоподібного не відповідали цьому припущенню.

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За словами представника NOAA Майкла Мільштейна, експерти вивчили тіло кита й виявили на тілі самки зигзагоподібні та смугасті шрами. Учені вивчили шрами на тілі оселедцевого кита й дійшли висновку, що їх, імовірно, нанесли косатки.

Учені зазначають, що раніше вже були інші задокументовані випадки, коли косатки переслідували фінвалів, що викидалися на берег, намагаючись врятуватися від хижаків в океані. Мільштейн також зазначив, що в іншому самка фінвала здавалася цілком здоровою, а тому вчені не могли зрозуміти, що могло змусити її викинутися на берег.

За словами біологині-дослідниці Національної служби морського рибальства Керрі Даніл, оглядаючи тіло самки кита, вона була надзвичайно здивована, бо тварина мала здоровий вигляд, судячи зі стану її тіла й того, наскільки міцним воно було.

Зазначимо, що фінвали сьогодні перебувають під загрозою зникнення та вважаються "досить рідкісними": смугастики вважаються другим за величиною видом китів після синього кита, і припускають, що самка кита, викинута на берег, могла важити до 54 тонн. Коли її труп винесло на берег, здавалося, що самка оселедцевого кита стікає кров'ю. Рятувальники спробували повернути її в океан, проте марно.

Учені зазначають, що раніше в грудні біля берегів Сан-Дієго також була помічена косатка, яка грала в кішки-мишки з дельфіном. Свідки спостерігали, як група косаток переслідувала дельфіна, кусаючи його. У результаті місцеві жителі й туристи охрестили цей сезон біля узбережжя Каліфорнії сезоном "Божевілля косаток".

Як правило, косатки подорожують групами, що налічують до 40 особин. Кожна група використовує свою власну мову (характерні клацання), які дають їм змогу легко впізнавати одна одну. Попередні дослідження вчених також показали, що біля узбережжя Каліфорнії сьогодні мешкають близько двох сотень косаток.

Раніше Фокус писав про те, що косатки годину реанімували старого Ганчі: учені вперше зняли останні хвилини життя кита.