Створено унікальний двигун для космічних польотів: він поміщається на долоні (фото)

Нова рухова установка призначена для переміщення в космосі невеликих супутників.

Інженери з іспанської компанії IENAI Space створили унікальний двигун розміром з долоню під назвою ATHENA, який призначений для переміщення невеликих супутників у космосі, пише Universe Today.

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На відміну від величезних ракетних двигунів, рухова установка ATHENA має маленький розмір, поміщається на долоні людини, і її можна використовувати для маневрування і приведення в рух кубсатів і невеликих супутників, коли вони перебувають у космосі.

Цей двигун з електророзпиленням був розроблений спеціально для Європейського космічного агентства (ЄКА) і якщо все піде за планом, то перший робочий прототип установки буде готовий до кінця цього року. Новий двигун був створений на основі технології електророзпилення, яка використовувалася в мас-спектрометрії, але тепер знайшла своє застосування в космосі.

Кожен двигун має сім масивів випромінювачів, кожен з яких нанесений на кремнієві пластини з використанням нанотехнологій. До складу кожного масиву входить 500 крихітних випромінювачів, які викидають іони з високою швидкістю.

Кожен двигун має сім масивів випромінювачів, кожен з яких нанесений на кремнієві пластини з використанням нанотехнологій. До складу кожного масиву входить 500 крихітних випромінювачів, які викидають іони з високою швидкістю Фото: Universe Today

Електрично заряджені частинки з провідної солі розпорошуються і приводяться в рух електростатичним полем, створюючи максимальну тягу, яка може становити близько 20 км на секунду. Ця концепція дуже схожа на вже використовувані іонні двигуни, але в набагато меншому масштабі.

Інженери вважають двигун ATHENA як економним, так і екологічно чистим. Як паливо використовуються нетоксичні провідні солі і це паливо не потребує резервуарів для зберігання.

Невеликий розмір двигунів означає, що їх можна згрупувати в будь-яку конфігурацію, до шести штук, щоб розмістити на лицьовій стороні малого супутника розміром навіть 10 см. При цьому створювана тяга двигуна дасть змогу маневрувати і переміщатися в космосі супутникам масою до 50 кг. Інженери сподіваються, що вони зможуть зробити так, щоб двигун міг працювати і на супутниках масою до 300 кг.

Двигун ATHENA вже успішно пройшов попередні випробування і в компанії IENAI Space планують створити готовий робочий прототип вже до кінця 2024 року. Двигун ATHENA виглядає багатообіцяючою розробкою, але ЄКА разом із партнерами працює над двома іншими двигунами, заснованими на технології електророзпилення, які також будуть скоро представлені.

Як уже писав Фокус, дві космічні історії у 2024 році визначать майбутнє людства. Цього року відбудеться найбільш довгоочікувана космічна місія, але людству варто пережити потенційну катастрофу на орбіті.