На порозі нової епідемії: серйозний спалах корости фіксується в Північній Європі, — ЗМІ

Короста є виснажливим захворюванням, яке також зазнає стигматизації в суспільстві, що робить її поширення тільки простішим.

Нещодавні звіти свідчать про серйозне зростання кількості випадків корости, особливо в будинках для літніх людей та університетських гуртожитках. Короста — шкірне захворювання, спричинене крихітними кліщами, що зариваються в шкіру, призводить до свербіння і висипки, яка часто загострюється ночами. Вона передається при тісному фізичному контакті й особливо небезпечна в комунальних квартирах, пише New York Post.

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Сплеск захворюваності був описаний медичними працівниками як "абсолютний кошмар", вони стурбовані тим, що зараження може поширюватися неконтрольовано. Як основне лікування використовують інсектициди, як-от перметрин і малатіон, однак їхні поставки опинилися під загрозою, зокрема через глобальні події, що вплинули на торгівлю і виробництво. Крім того, за наявними даними, відстеження випадків корости ведеться неадекватно, що не дає змоги оцінити всі масштаби спалаху. Державні органи Великої Британії також випустили інструкцію щодо запобігання та лікування корости.

Наслідки корости не обмежуються фізичним дискомфортом. Існує соціальна стигма, часто пов'язана з недотриманням правил гігієни, хоча короста може вразити будь-яку людину незалежно від дотримання нею чистоти. Ця стигма може затримувати лікування, оскільки люди можуть соромитися звертатися по допомогу. Експерти закликають до її зниження, підвищення обізнаності та збільшення ресурсів для ефективного управління та запобігання спалахам захворювання.

Нещодавній спалах — це не просто розповсюджений свербіж; це серйозна проблема для здоров'я, що вимагає швидкого і всебічного реагування з боку органів охорони здоров'я, медичних працівників і суспільства. Зараження підкреслює важливість пильних заходів у сфері громадської охорони здоров'я, розуміння інфекційних захворювань і доступу до медичного лікування для всіх. Ситуація, що розгортається, є яскравим нагадуванням про взаємопов'язаність здоров'я і важливість готовності до розв'язання проблем громадської охорони здоров'я.

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