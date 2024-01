Підпоївши людину, привабливішою в її очах не станеш: що виявили вчені

Нове дослідження показує, що алкоголь зовсім не здатний зробити людей симпатичнішими, але деякі позитивні моменти все ж є.

Явище, яке також називають"пивними окулярами", передбачає, що випитий алкоголь робить людей привабливішими в наших очах. Це твердження вже зазнало безлічі випробувань, проте вчені досі не можуть поставити крапку, пише Science Alert.

Однак автори нового дослідження стверджують: їхня робота є першою, що систематично досліджувала це твердження. За словами співавторів дослідження, психологів Моллі Боудрінг і Майкла Сайєтта, вони також вивчили один із чинників, який не було враховано в попередніх дослідженнях.

Під час експерименту чоловіки-реципієнти взяли участь у двох сесіях, які включали або безалкогольні напої, або алкоголь. Потім учасників дослідження попросили оцінити незнайомців за шкалою привабливості. Ба більше, реципієнтам також сказали, що вони можуть зустрітися з тими, кого оцінюють, а також кожен із них міг привести друга, який також брав участь в опитуванні — це допомогло імітувати реальну динаміку вживання алкоголю, наприклад, у барі.

Експеримент було проведено в лабораторії Піттсбурзького університету: загалом у ньому взяли участь 36 чоловіків віком від 20 років. Кожного з учасників попросили оцінити привабливість 16 осіб на фото і відео в кожній із сесій.

Під час експерименту кожному з учасників також пропонували алкогольний коктейль, щоб досягти концентрації алкоголю в крові 0,08%, а також аналогічний безалкогольний напій під час другої сесії. Автори дослідження також заявили, що люди на фото також є учасниками експерименту, а тому з ними також можна буде познайомитися.

Чоловікам запропонували вибрати чотирьох осіб, з якими вони б хотіли завести розмову в майбутньому експерименті. Результати дослідження не показали зв'язку між привабливістю незнайомців і ступенем алкогольного сп'яніння реципієнтів.

Водночас учені виявили, що алкоголь робить людей більш відкритими для знайомства та флірту. За словами авторів дослідження, принаймні для чоловіків, алкоголь справді може стати деяким бонусом: надає мужності, допомагає подолати заборони та наблизитися до того, хто їм фізично приємний.

Команда також зазначає, що надалі вони планують повторити дослідження, але цього разу в ньому візьмуть участь реципієнти різних статей. Таким чином ефект "пивних окулярів" буде досліджено більш повно і з різних сторін.

Водночас науковці попереджають, що алкоголь може мати та негативні наслідки, такі як порушення суджень і прийняття рішень. Також варто пам'ятати, що алкоголь чинить негативний вплив на здоров'я людини. Результати цієї роботи були опубліковані в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

