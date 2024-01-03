Запорука спокійної та корисної ночі: 5 звичок, що поліпшують якість сну

Міцний сон є важливим фактором загального здоров'я, але мільйони людей страждають від його нестачі. Вчені поділилися простими рекомендаціями, спрямованими на підвищення його якості.

У нашому прагненні до здоров'я і щастя якісний сон є важливим стовпом досягнення цих цілей. Експерти радять зосередитися на сні як на першому кроці до досягнення ваших особистих цілей, чи то фітнес, чи то зняття стресу, чи то поліпшення стосунків. Хороший сон не тільки покращує настрій і підвищує енергію, а й украй важливий для загального самопочуття, пише CNN.

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Ідеальний режим сну передбачає проходження чотирьох-шести циклів стадій сну за ніч, причому кожен цикл триває близько 90 хвилин. Для того щоб почуватися повністю відпочившим, більшості людей потрібно близько семи-восьми годин сну.

Останні наукові дані виокремили такі елементи, що поліпшують якість сну:

Послідовний графік сну. Наш мозок живе в постійній рутині. Встановлення регулярного часу засинання і пробудження, навіть у вихідні дні або після неспокійних ночей, має вирішальне значення. Така регулярність налаштовує внутрішній годинник вашого організму, що призводить до поліпшення загальної якості сну. Розумне харчування та пиття. Уникайте алкоголю як засобу для сну: він може викликати його, але перешкоджає глибшим стадіям, необхідним для відновлення. Аналогічним чином, обмежте споживання кофеїну після полудня й уникайте важкої або гострої їжі, яка може порушити сон через дискомфорт або печію. Покращіть умови для сну. Створіть сприятливі умови для сну. Це означає, що у вашій спальні має бути прохолодно, тихо і темно. Синє світло від екранів може пригнічувати вироблення мелатоніну — гормону, який сигналізує мозку про те, що пора спати, тому скоротіть його вплив, особливо перед сном. Виділіть спальню для сну. Привчіть свій мозок до того, що ліжко призначене тільки для сну і близькості. Не працюйте, не їжте і не дивіться телевізор у ліжку, щоб зміцнити уявну асоціацію між ліжком і сном, що допоможе швидшому засинанню. Вставайте, якщо не можете заснути. Це може здатися нелогічним, але якщо ви не можете заснути, залиште ліжко і займіться спокійною справою, поки не відчуєте сонливість. Це запобіжить асоціації вашого ліжка з неспанням і стресом, що знизить імовірність розвитку безсоння.

Іноді, попри всі ваші зусилля, сон може залишатися невловимою розкішшю. У таких випадках слід звернутися по професійну допомогу або до фахівця зі сну, щоб усунути можливі глибинні проблеми, як-от апное уві сні або інші розлади.

Хоча потреби уві сні можуть бути різними, універсальний шлях до кращого сну охоплює дотримання режиму, створення сприятливих умов для сну й уважне ставлення до свого харчування та діяльності.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.